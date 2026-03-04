太子集團20年前就插旗！在台「引路人」曝光 博弈高管成金流指揮官

檢方求處重刑的台籍幹部包括從事博奕遊戲的天旭公司人資長辜淑雯，以及視為太子集團在台「引路人」的王昱棠。（資料照）

台北地檢署今（4）日偵結太子集團在台洗錢案，除了首腦陳志外，檢方針對多名核心幹部建請法院從重量刑。來自台、新、柬籍的核心幕僚，從開發專屬洗錢App「OJBK錢包」、設立250家境外公司，分工極其細膩；其中，檢方求處重刑的台籍幹部包括從事博奕遊戲的天旭公司人資長辜淑雯，建請16年有期徒刑及罰金8000萬元，而被視為組織「引路人」的王昱棠，則建請重處15年有期徒刑。

檢警調查出，太子集團新加坡籍幹部張剛耀與台籍負責人王昱棠自2006年起就在台「插旗」。為了製造金流斷點，集團開發名為「OJBK」的虛擬資產錢包，連結地下匯兌水房，讓犯罪所得能在台灣、日本、新加坡隨時提領現金，購買精品與藝術品。

台籍被告中，涉案最重者為天旭公司（博奕遊戲）人資長辜淑雯。她身兼天旭等五家公司的最高主管，表面負責行政與人事，實際上卻主導洗錢金流的調度，並指示下屬至地下水房提領現金，用於豪奢消費。檢方指出，辜淑雯在偵查過程中矢口否認，犯後態度不佳，因此建請法院重判16年有期徒刑，並併科罰金8000萬元。

幹部王昱棠則負責設立多達13家本國公司，並管理跨越18國、250家境外紙上公司，堪稱犯罪組織「引路人」，檢方則建請重處15年有期徒刑、併科罰金5000萬元。

陳志心腹李添（柬埔寨籍）與陳秀玲（新加坡籍）負責統籌資金，為了將犯罪所得「漂白」為不動產，集團利用8家空殼公司，在台灣指標性豪宅和平大苑買進11戶房屋、53個車位，並透過虛擬合約向金融機構進行虛假申報。

此外，李添的私人特助李守禮、秘書林昱妏及管理超跑的邱子恩（均為台籍）平日負責出入地下水房提領巨額現鈔，隨即購買總價值約11億元的35輛名車（其中24輛已變價）。而李守禮除處理現金流外，亦主導高層各式「娛樂業務」，包括每年一次的豪華遊艇趴，並協助李添在台包養酒店女子，檢方對三人建請分別量處7年至10年不等重刑。

尼爾公司負責人林揚茂與財務主管鄭巧枚，利用其財會專業，為犯罪組織出謀劃策，製作不實借貸與租賃合約。檢方特別在量刑意見中指出，鄭巧枚未能以專業貢獻社會，並淪為洗錢幫兇，同樣建請重判10年。

