太子集團案起訴62人 9名在押被告下午3:30開接押庭

台北地檢署今天偵結柬埔寨「太子集團」在台洗錢逾107億元案，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪起訴62名被告、13家公司，另有24人獲緩起訴、1人不起訴，並對3名在逃成員發布通緝；其中9名在押被告今日移審台北地院，承審庭決定下午3點半開接押庭，由合議庭2名法官兵分2路開庭。

9名在押被告包括：台灣太子不動產兼天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志心腹李守禮、特助邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國，以及被視為「水房」要角的陳韋志。

北院上午分案受理後，排定中午起由法官、律師開始閱卷，暫定今日下午3點半開接押庭，決定是否繼續羈押或交保。

起訴名單亦包含柬埔寨籍的陳志、李添、吳逸先，以及新加坡籍陳秀玲、張剛耀等外籍成員。吳逸先集團另有周沿廷、張湘葳、江柏諺、彭鈺辰等4人。

情節較輕的24人獲緩起訴，另有1人獲不起訴處分。北檢同步對逃匿的3名共犯發布通緝，包括楊星發（新加坡籍）、郭博君（中國籍）、CHOW WING SOON（馬來西亞籍）。

