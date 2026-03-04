受託接送 狼男取得友人家鑰匙潛入性侵稚女判8年

林姓男子利用接受女性友人委託幫忙的機會取得女方住家鑰匙，趁機進入屋內性侵熟睡中的女性友人胞妹及引誘性交，台南地院合併判處八年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

引狼入室！？林姓男子接受A姓女友人委託接送念小學的小妹回家，因此取得A女家裡鑰匙。2021年7、8月間，林男拿鑰匙潛入A女家、見念國中的A女胞妹在家中獨睡，萌生淫念、對國中女性侵得逞；後又1次誘國中女返家嘿咻。台南地院依對幼女性侵、性交罪合併判林男8年徒刑。

判決指出，已成年的林姓男子與A女是朋友關係，A女與兩位分別念國中與小學的妹妹同住，林男因此認識A女就讀國中與小學的兩位妹妹，A女並把住家1把鑰匙交給林男、僅委託他平日代為接送念小學的小妹放學回家，並未同意林男可隨意拿鑰匙開門進入她們家。

2021年7、8月間某日上午， 林男拿鑰匙開門進入A女的住家，看見屋內僅有A女念國中的胞妹（未滿14歲）在家、且在熟睡，竟萌生淫念，利用國中女熟睡之際，脫去其內褲、撫摸其身體進而性侵，國中女因感到疼痛驚醒、即出聲制止男方，林男無視女方的反抗、持續對國中生強制性侵得逞。

2022年2月到6月間某日下午，林男在A女住處附近的國中學校遇到受害的國中女（當時滿14歲、未滿16歲），林男跟著女方回家，回到女方住處後，林男要求國中女一起到住處公寓頂樓樓梯間、向女方表達想跟她嘿咻，林男把外套鋪在地板，國中女同意配合躺下，林男就對女方進行1次「人與人的連結」。受害國中女告訴父親後，其父報警查辦色狼。

