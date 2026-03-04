為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    輔助駕駛又惹禍！國5雪隧深夜緩撞車遭撞 損失破百萬恐向肇事者求償

    2026/03/04 12:04 記者王峻祺／宜蘭報導
    雪隧3日深夜進行施工，51歲許姓男子駕車行駛在內側車道，因開啟輔助駕駛，疑似未注意前方施工車輛，高速撞擊工程緩撞車。（民眾提供）

    雪隧3日深夜進行施工，51歲許姓男子駕車行駛在內側車道，因開啟輔助駕駛，疑似未注意前方施工車輛，高速撞擊工程緩撞車。（民眾提供）

    國道5號雪山隧道3日深夜進行施工，51歲許姓男子駕駛黑車行駛在內側車道，因開啟輔助駕駛，疑似未注意前方施工車輛，高速撞擊工程緩撞車，導致緩撞車和汽車車頭嚴重毀損，由於緩撞車已扭曲變形，高公局不排除待肇事責任釐清後，向肇事者追償，整組更換恐須100多萬元。

    國道發生多起緩撞車遭撞意外，多數都是輔助駕駛惹禍，51歲許男駕車，昨晚10點10分行經國5北上22.3公里處，也是因開啟輔助駕駛，未注意前方施工車輛而肇事，所幸事故未造成人員受傷。

    警方及高公局獲報後，立即派員前往處理，事故約在10點50分排除，雙方酒測值為0。警方呼籲用路人使用自動輔助系統駕駛車輛，應隨時注意前方動態，不要過度依賴系統、分心駕駛，以免遇到狀況應變不及。

    高公局施工依規擺放交維設施，緩撞車遭撞結構扭曲變形，因不能修理只能整組更換，估算要價120萬元，不排除待警方釐清肇事責任後，視狀況作必要追償。

    黑車高速撞擊緩撞車。（民眾提供）

    黑車高速撞擊緩撞車。（民眾提供）

    工程緩撞車遭撞扭曲變形。（民眾提供）

    工程緩撞車遭撞扭曲變形。（民眾提供）

