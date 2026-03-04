司法界明日之星轉任律師捲太子案遭訴 發聲明捍衛清白

台北地檢署今日起訴太子集團首腦陳志等62人，其中一名陳姓律師發聲明強調絕無洗錢，並會共同堅守維護司法正義，未來會在法院透過司法程序捍衛清白。（記者吳昇儒攝）

台北地檢署今日起訴太子集團首腦陳志等62人，其中一名陳姓律師曾擔任主任檢察官，偵辦許多金融案件。僅因在案發前2週，受委任處理天旭公司歇業後代保管賣車1160萬元車款，雖有透過合約自保，並有Line對話為證，但仍被認定涉嫌洗錢。陳姓律師發聲明強調絕無洗錢，並會共同堅守維護司法正義，未來會在法院透過司法程序捍衛清白。

陳律師被起訴的消息傳出，引發檢察界與律師圈的議論，表示陳姓律師前途看好，不可能僅為小利涉案，且其事先也做好防範擬約自保，仍吃上官司。

據悉，陳姓律師受委託時不知道天旭主管辜淑雯所涉前置犯罪，也沒有參與，更在北檢發動搜索約談前阻止當事人隱匿、掩飾犯罪所得。在受委任處理天旭公司停業事宜時，該公司未遭美方制裁，亦未遭檢警調單位偵辦，且新聞從未曝光天旭公司與太子集團或首腦陳志有任何關聯，並早已多次具狀及請求北檢開庭以釐清天旭公司資產問題。

陳姓律師後續得知檢調啟動調查後，第一時間立即將天旭賣車的1160萬元交給檢調並主動告知來龍去脈，而檢方今仍認定他可能涉案一併起訴。

以下為陳姓律師聲明全文：

一、本人對於檢方偵辦犯罪之辛勞與決心，全力支持。自執業以來，一貫秉持守法精神與司法協力之態度，且在本案中，也是堅守維護司法與正義之態度，並且認為律師也有發現真實與協助保全證據的職責，以此立場來承辦本案的。為澄清本人絕無洗錢，將在未來司法程序捍衛清白，特為此聲明。

二、接案過程：本人是在114年10月20日當天中午，偶然經其他律師臨時轉介，始於當晚與天旭公司辜姓主管見面諮詢，此次係本人與該公司人員首度接觸，此前從無認識，轉介之律師與辜姓主管均稱該公司係正當經營，並非受制裁公司，且僅需處理停業解散事宜，本人乃言明如受司法調查必須全力配合，亦獲辜姓主管當場允諾保證，始同意接受委任。

三、處理經過僅14日：本人於受委任處理停業後，即主動於10月27日具狀予北檢，向檢察官陳報刻正處理天旭公司停業資遣員工等事宜，並明確表達請求在檢察官監控下進行停業解散及資產處置；翌（28日）再度具狀，請求檢察官開庭給予本人陳述處理停業細節的機會，但均未獲得回應。整個保管過程款項均一直完整保存於保管箱內，從未動用。尤其11月4日本案爆發，本人爲協助檢調釐清事實，立刻具狀陳報北檢，並同步將代保管之款項主動交付承辦調查官。

四、善盡司法協力：本人處理過程，實係致力於善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，故採取高標準之主動陳報作為，最終亦確實保全款項，詎料仍因此被認定協助犯罪集團保管資產，甚至妨礙國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收而涉嫌洗錢，檢方對此實有重大誤會，本人亦甚感無奈。

五、本人身為司法工作者，深愛司法，尊重檢察機關之立場，但律師執業有其尊嚴及核心領域。本人未來將在法庭捍衛個人清白，並且申明律師執業核心領域不能恣意侵犯，希個人之呼喚，能喚來司法對於律師職業領域之關心，以及對於律師執業核心領域在法制上之確立。

