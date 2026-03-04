為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    賓士男吸7毒釀1死4傷判12年7月 二審上訴駁回

    2026/03/04 12:00 記者楊心慧／台北報導
    35歲彭柏超2024年9月16日吸食「喪屍煙彈」等7種毒品後，開賓士車在新竹市虎林國中前超速、逆向撞上機車，造成1死4傷慘劇。（記者楊心慧攝）

    35歲彭柏超2024年9月16日吸食「喪屍煙彈」等7種毒品後，開賓士車在新竹市虎林國中前超速、逆向撞上機車，造成1死4傷慘劇。（記者楊心慧攝）

    35歲彭柏超2024年9月16日吸食「喪屍煙彈」等7種毒品後，開賓士車在新竹市虎林國中前超速、逆向撞上機車，造成1死4傷慘劇，新竹地院國民法庭認定彭男是累犯，依不能安全駕駛致人於死罪判處有期徒刑12年7月。案經上訴，高等法院今宣判上訴駁回。

    檢警調查，彭男於2024年9月15日至16日間接連施用海洛因、甲基安非他命、硝甲西泮、愷他命與去甲基愷他命、美托咪酯及依托咪酯「喪屍煙彈」等多種毒品，並於16日下午4時許駕車上路，同時在車內施用電子煙彈。

    彭男駕車行經新竹市香山區虎林國中前路口時，因毒品效力影響判斷力，超速並跨越雙黃線逆向行駛，撞上機車騎士鍾女及李男，造成鍾女死亡，後座林姓兒童肝臟等器官撕裂、骨盆骨折等重傷，李男及車上兩名幼童也多處骨折受傷。

    檢方調查，彭男過去有販毒、恐嚇等前科，並有3次無照駕駛及1次酒駕紀錄，多次因毒品案入獄，去年1月才出監，同年9月即因毒駕撞死人。檢方認為彭男多次犯罪、曾遭通緝7次，對刑罰反應力薄弱，且本案惡性重大。

    國民法官開庭期間，被害家屬痛批，事故造成孩子與父親重傷，需奔波3家醫院照顧，其中一名孩童醫療費高達40萬元難以負擔；另名家屬也表示，彭男調解時態度惡劣。

    高院審理時，彭男律師主張一審有重複評價的情況，適用法律錯誤，彭遭羈押禁見，無法與家人連絡，父親還重病，才無法和解賠償。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播