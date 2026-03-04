賓士男吸7毒釀1死4傷判12年7月 二審上訴駁回

35歲彭柏超2024年9月16日吸食「喪屍煙彈」等7種毒品後，開賓士車在新竹市虎林國中前超速、逆向撞上機車，造成1死4傷慘劇。（記者楊心慧攝）

35歲彭柏超2024年9月16日吸食「喪屍煙彈」等7種毒品後，開賓士車在新竹市虎林國中前超速、逆向撞上機車，造成1死4傷慘劇，新竹地院國民法庭認定彭男是累犯，依不能安全駕駛致人於死罪判處有期徒刑12年7月。案經上訴，高等法院今宣判上訴駁回。

檢警調查，彭男於2024年9月15日至16日間接連施用海洛因、甲基安非他命、硝甲西泮、愷他命與去甲基愷他命、美托咪酯及依托咪酯「喪屍煙彈」等多種毒品，並於16日下午4時許駕車上路，同時在車內施用電子煙彈。

請繼續往下閱讀...

彭男駕車行經新竹市香山區虎林國中前路口時，因毒品效力影響判斷力，超速並跨越雙黃線逆向行駛，撞上機車騎士鍾女及李男，造成鍾女死亡，後座林姓兒童肝臟等器官撕裂、骨盆骨折等重傷，李男及車上兩名幼童也多處骨折受傷。

檢方調查，彭男過去有販毒、恐嚇等前科，並有3次無照駕駛及1次酒駕紀錄，多次因毒品案入獄，去年1月才出監，同年9月即因毒駕撞死人。檢方認為彭男多次犯罪、曾遭通緝7次，對刑罰反應力薄弱，且本案惡性重大。

國民法官開庭期間，被害家屬痛批，事故造成孩子與父親重傷，需奔波3家醫院照顧，其中一名孩童醫療費高達40萬元難以負擔；另名家屬也表示，彭男調解時態度惡劣。

高院審理時，彭男律師主張一審有重複評價的情況，適用法律錯誤，彭遭羈押禁見，無法與家人連絡，父親還重病，才無法和解賠償。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法