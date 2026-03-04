為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    寄2張提款卡換iPhone手機？ 婦人及時清醒助警逮到車手

    2026/03/04 11:51 記者王冠仁／台北報導
    警方逮到沈姓車手。（記者王冠仁翻攝）

    住在高雄市的一名婦人，透過臉書廣告發現有人聲稱只要寄出2張提款卡，就可以換到1支iPhone17手機；婦人心癢難耐，依對方指示寄出提款卡後，越想越怪，跑去向高雄小港分局報案，還說自己的提款卡寄去台北市一家超商。北市警接獲通報後，立刻向該超商聯繫，並在沈姓車手前來領取包裹時埋伏逮人。

    警方調查，這名住在高雄的婦人先前透過臉書廣告，發現有人聲稱只要寄出2張提款卡到某公司，就可以兌換一支全新的iPhone17手機。婦人起先信以為真，依廣告內容輾轉以通訊軟體跟對方取得聯繫後，對方指示她以超商店到店寄送包裹的方式，將2張提款卡寄到台北市士林區某超商。

    婦人照辦，在2月28日寄出提款卡後，她越想越怪，詢問對方如何兌換手機卻沒下文，她察覺自己落入詐騙圈套，隔天跑去向高雄市小港分局報案。高雄警方發現這是詐騙集團在騙取人頭戶的手段，立刻詢問婦人寄送包裹的相關資訊，發現包裹寄來台北市士林區後，立刻通報北市警士林分局。

    士林分局文林所接獲轉報，立刻派員前往該超商並與超商人員取得聯繫，同時要求超商店員一旦發現有人前來領取該包裹，要立刻通知警方。

    警方在今天接獲超商通報，聲稱有人前來領取包裹，員警立刻趕往，將沈姓車手當場逮捕，將他依詐欺罪嫌送辦。

    據悉，沈否認自己是詐騙集團車手，聲稱自己只是在網路上尋找工作機會成為「快遞員」，每次領包裹可以獲得2百元報酬。沈還說，自己才上工第2天，2天來領了數十個包裹。

    警方強調，將持續擴大清查、溯源偵辦，同時也呼籲民眾，勿將自己的銀行帳戶存簿、提款卡或是網銀授權交給陌生人，也請民眾勿幫人領取包裹，任何類似的行為都會涉犯詐欺及洗錢防制法，讓自己成為詐騙集團幫兇。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

