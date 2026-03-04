侵入民進黨中央黨部砸蛋辯「誤認是公共場所」 民眾黨前幹部判拘役

民進黨中央黨部去年遭丟雞蛋。（資料照）

民眾黨林口黨部前副主任李道翔，去年7月20日與友人洪慧治參加民眾黨集會活動後，持雞蛋非法闖入民進黨中央黨部砸雞蛋，並自錄影片刊登於臉書粉絲專頁，民進黨中央黨部提告，台北地檢署去年10月依侵入建築物罪起訴2人；台北地院審理，2人辯稱「誤認」中央黨部是公共場所，但被法官打臉，認定有侵入犯意，將李判拘役50日、洪慧治40日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，李、洪2人早已謀劃於活動當天要闖進位於華山商務大樓10樓的民進黨中央黨部砸雞蛋。但該大樓1樓處，有管理人員管制進出，正門禁止通行，且各門口均有管制作為。

當日下午4時許，40歲李男與65歲洪男從大樓後方貨梯想要前往10樓，被陳姓保全人員攔阻詢問上樓動機，2人謊稱要到3樓的數學補習班，但保全機警發現2人手持政治標語和穿著，顯非補習班學生，明確告知不得進入搭乘電梯，並通報警方到場處理，但2人仍堅稱要去補習班拿東西。

警方到場見狀，放行李男獨自上3樓，但李到了3樓卻遲遲不離開，員警趕緊上樓將他帶離出管制區域。

李、洪仍不死心，在周邊查看，發現地下停車場沒有員警、保全員，遂於晚間6點多駕汽車進入地下停車場，再搭電梯上到10樓中央黨部，拿出雞蛋狠砸民進黨中央黨部的木製招牌，洪男則在旁錄影。

2男侵入得逞後，李男將砸蛋影片上傳至自己的臉書粉絲專頁，警方循線查獲，民進黨提告，北檢調查後認為，李、洪2人明知民進黨中央黨部並非公眾得自由得出入的空間，未經同意卻無故侵入該建築物，起訴2人。

2男辯稱地下室是公共停車場，沒有保全、警察，誤認是公共性政黨大樓的開放通道，駕車進入即可自由進出該大樓，到達10樓後只短暫停留於梯廳，沒進入辦公室區域，在梯廳砸蛋是為了表達抗議，未造成毀損，應受言論自由保障。

但法官認為，2人犯案前已被保全、員警當面告誡該區為管制區，仍執意前往，並非不知情或「誤認」；縱使梯廳不是民進黨辦公室範圍，但梯廳空間與辦公室空間密不可分，屬建築物定義的一環；言論自由並非毫無界限，案發 當日是星期日，中央黨部並無員工上班，也未對外開放，民眾若要陳情或陳述其理念，應於有人辦公時為之，不採信辯詞，認定有罪，李、洪各量處拘役50日、40日。

