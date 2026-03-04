砍全盲房東297刀全臉破碎一審判19年 房客二審稱自首還被嘲笑盼減刑

房客陳進財砍殺二房東顏姓老翁297刀，導致全臉破碎、面目全非，甚至腦漿溢出、血肉模糊。（記者楊心慧攝）

台北市萬華區2024年6月發生房客砍殺二房東297刀致死命案，一名雙眼全盲的顏姓老翁，因催討積欠房租，竟遭房客陳進財砍殺297刀，導致全臉破碎、面目全非，陳男犯後變裝搭火車逃到新竹，再報警投案，一審國民法庭依殺人罪判處陳進財19年徒刑；案經上訴，高院今開庭審理並辯論終結，陳男稱在看守所還被笑投案很傻，審判長諭知3月25日宣判。

檢警調查，雙眼全盲的顏翁在台北市萬華區民和街租下一處3房公寓，自住一房，另兩房分租，其中一房以月租7000元租給陳進財。陳男月領3萬多元低收入戶補助，但沉迷賭博，常輸光補助金並積欠房租，還向顏翁借錢。

顏翁於2024年6月9日清晨，向陳男催討房租，陳男竟持利剪刺殺顏翁30多刀，再拿兩把菜刀猛砍258刀，共近297刀，刀傷集中於頭頸與上半身，顏翁頸動脈遭砍斷、頭骨碎裂，整張臉被割得面目全非，後腦勺頭骨碎裂、腦漿流出，當場慘死。

陳男犯案後搭火車逃往新竹，本欲逃亡，但因身無分文且需定期洗腎，最終打電話報警投案，檢方偵辦後依殺人罪起訴。

檢方指出，陳男長期沉迷賭博，顏翁借錢給他長達2年多仍未獲償還，且陳男行兇後未送醫，反而更換衣物逃逸，犯行惡劣。

陳男則辯稱因顏翁催他乞討還錢，還說沒錢還就應去街頭當乞丐，甚至不留錢給他過活，才憤而行兇，但事後感到懊悔。國民法官認為供詞漏洞百出，一審台北地院國民法庭依殺人罪判處19年徒刑。

高院今開庭審理，顏翁的兒女皆到庭陳述意見，顏翁女兒批評陳男非真心反省，是自私自利、滿口謊言之人。顏翁兒子則說，他的父親被剁成一團爛肉，認屍時根本分不清哪塊是地板、哪塊是屍塊，陳男相當可惡，為脫罪還醜化他的父親。

陳男主張自首投案，也願意道歉負責，更稱在看守所裡還被笑傻傻去投案。檢方認為，陳男是因知道逃不了會被抓，這種自首不符合減刑條件。陳男律師則表示，先前準備庭已將自首是否減刑列為不爭執，後續檢方又質疑，律師認為檢方所述不合理，且雙方當時因爭搶刀才會造成如此多的傷害，並非刀刀都具殺意，被告為了還錢無法過活，盼能減刑。

審判長詢問陳男是否有話要對家屬說？陳男卻看著審判長說，對家屬感到抱歉，希望獲得原諒。審判長說，應該要對著家屬，而不是看著她說。陳男則稱，因被害家屬不理他，所以才看審判長說話。

審判長宣告辯論終結，訂於3月25日上午9時30分宣判。另外陳男羈押將於3月25日期滿，檢察官表示，被告原來羈押理由尚存在，原審處以重刑，請予以延長羈押。陳男則表示，能不羈押最好，但真要羈押也沒辦法。律師表示，此案被告自首到案，無逃亡理由。

