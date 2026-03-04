淫翁猥褻媳婦胞妹瞎扯「手牽手進房」 監視器打臉重判4年

一名與胞姊及姊夫公婆同住的女子，遭姊姊的公公多次伸出魔爪猥褻。（資料照）

一名與胞姊及姊夫公婆同住的女子，遭姊姊的公公多次伸出魔爪猥褻，淫翁在法庭上不僅全盤否認犯行，還捏造受害女子「主動邀約」的情節試圖脫罪。台東地方法院審理後，依強制猥褻罪，判處該名老翁有期徒刑4年。

判決書指出，去年5月上旬，這名老翁趁受害女子在3樓客廳沙發睡覺之際，見其穿著短褲，竟心生歹念撫摸女子大腿內側，還吸吮她的乳頭，直到女子驚醒制止才罷手。老翁惡行並未就此停止，同月14日上午，老翁在1樓尾隨她上樓，強行將她拉進妻子的房間並反鎖，不顧女子哭喊「不要」並奮力掙扎，強行脫去其內外褲進行猥褻，甚至掀開內衣吸吮其乳頭。直到老翁的妻子察覺房內有異，在門外瘋狂敲門，老翁才趕忙收手。

請繼續往下閱讀...

面對這項指控，老翁在庭上辯稱，是因為女子平時有自殘習慣，為了證明自己真的有傷口，才「要求」他摸摸看，絕對沒有趁人之危。但法官勘驗發現，女子的自殘傷痕肉眼清晰可見，根本不需要「動手摸」來確認。

老翁在法庭上更編造出一套令人咋舌的劇情，聲稱是女子先主動躺在他床邊發出「嗯喔」的聲音，之後他上樓洗澡，女子也跟著上去。他還說：「我有問她想不想（指性行為），她一直在笑，我們是手牽手進房的。」老翁甚至辯稱女子外陰部又紅又腫，他是「怕她不高興」才勉強去摸。

法官調閱監視器畫面徹底戳破了老翁的謊言。影像顯示，女子當時在1樓睡覺，老翁始終像獵人般死盯著女子舉動，並主動跟隨其腳步上樓，兩人完全沒有所謂的「手牽手」。此外，刑事警察局也在女子的胸罩內層、內褲上驗出與老翁完全吻合的DNA鑑定結果。

法官考量，受害女子因信任長輩，才與姊夫家人同住，老翁卻為滿足私慾，無視女子的身心狀況，造成女子事後身心崩潰、多次自殘就醫並丟掉工作。法官痛批老翁犯後毫無悔意，言詞荒誕且未與被害人達成和解，因此分別就兩次猥褻犯行，定應執行刑4年。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法