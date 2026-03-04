為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    大安警半年溯源追查 跨區新北逮藥頭扣百萬元

    2026/03/04 11:22 記者鄭景議／台北報導
    員警更在房內搜出大筆現金，經清點確認犯罪所得高達新台幣100多萬元。（記者鄭景議翻攝）

    員警更在房內搜出大筆現金，經清點確認犯罪所得高達新台幣100多萬元。（記者鄭景議翻攝）

    台北市大安分局去年7月偵辦1起網路遊戲查獲的毒品案後，經過向上溯源，和平東路派出所與偵查隊組成專案小組，歷經長達半年時間的佈線與蒐證，1月底兵分多路跨區前往新北市執行收網行動。警方持台北地方法院核發的搜索票，成功逮捕供貨的48歲王姓藥頭，並在現場查扣安非他命54公克及超過100萬元的犯罪所得，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

    大安分局和平東路派出所指出，去年7月偵辦1起網路遊戲查獲的毒品案後，隨即展開深入調查以追查幕後的供應鏈。專案小組在半年的監控期間，頻繁往返雙北地區進行影像比對與跟監，掌握王姓犯嫌的活動範圍與藏匿處所。日前見時機成熟，員警趁著王嫌外出時當場將他逮捕，並且在他機車車廂內搜出毒品。

    警方接著前往王嫌住處搜索，共查獲安非他命毒品淨重54公克、施用工具2組。此外，員警更在房內搜出大筆現金，經清點確認犯罪所得高達新台幣100多萬元，並查扣相關行動電話等通訊贓證物。警方表示，王嫌雖然對毒品來源及資金去向避重就輕，但證據確鑿，訊後仍將他依法法辦。

    大安分局表示，為避免毒品危害市民身心健康，警方將持續強化查緝力道，以「向上溯源、向下刨根」為原則打擊販毒行為。毒品不僅是個人健康威脅，更是引發其他刑事案件的根源，警方將從源頭阻斷毒品供應鏈，確保台北市民的居住安全與社會治安穩定。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方接著前往王嫌住處搜索，共查獲安非他命毒品淨重54公克、施用工具2組。（記者鄭景議翻攝）

    警方接著前往王嫌住處搜索，共查獲安非他命毒品淨重54公克、施用工具2組。（記者鄭景議翻攝）

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

