獨家》台中暗夜驚見休旅車男屍！包工頭開車門瞬間嚇到腿軟

林男陳屍在休旅車內。（民眾提供）

台中市北區傳出驚悚命案，警方於3日深夜11時39分接獲110通報，指稱在東成二街與東光六街口，一輛停靠路邊的休旅車內有人倒臥不動，員警火速趕抵現場，會同救護人員查看，發現車內48歲林姓男子已無呼吸心跳，且明顯死亡，當場未送醫，氣氛詭異凝重。

經查，林男從事裝修工作，平日為工程奔波，江姓包工頭好意將自己的休旅車借給林男代步，不料前一日開始便與林男失聯，手機撥打多次皆無回應，江男心急如焚，循著林男平日可能停車的地點逐一尋找，直到晚間在該路口發現車輛靜靜停在路旁靠近人行道位置。

請繼續往下閱讀...

他心頭一沉上前拉開車門，眼前景象讓他瞬間僵住，只見林男癱坐車內，毫無動靜，驚慌之下立即報案求助，警方到場後發現，車輛處於熄火狀態，門鎖並無破壞痕跡，現場也未見打鬥或翻搜情形，鑑識人員進一步採證時，卻在車內發現疑似毒品吸食器，讓整起案件增添更多疑點。

初步勘察林男身上無明顯外傷，車輛已停放超過一天時間，是否與毒品使用有關，仍待釐清，而家屬接獲通知趕抵現場，對死因暫無其他意見，警方已報請檢方相驗，進一步釐清確切死因。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方發現疑似毒品吸食器。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法