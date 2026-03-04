詐騙車手獲緩刑 圖書館服勞役竟偷拍女大生尿尿

戴姓男子（右）到圖書館服勞役竟偷拍女大生如廁，被害人發覺抓他卻被掙脫逃逸。（民眾提供）

22歲戴姓詐騙車手落網被判刑6月，法官考量他是初犯給他緩刑，但戴男到圖書館服勞役時，竟潛入女廁偷拍女大生如廁，法官撤銷緩刑讓他去坐牢，針對偷拍行為另判刑4月，得易科罰金。

判決指出，2023年3月，台中張姓女子遭詐騙損失26萬元，當時擔任取款車手的戴姓男子落網後，向法官供稱自己也是誤中求職詐騙，以為只是跑腿取款工作。法官考量他年紀輕，初犯又沒有前科，因此依洗錢罪判刑6月，得易科罰金、併科罰金6萬元，另宣告緩刑2年，須提供120小時義務勞務，並接受法治教育2場次。

去年7月，戴姓男子到高雄大寮圖書館服勞役時，竟在女廁門口貼上「不通暫停使用」紙條，再將自己反鎖在內偷拍女子如廁，一名婦人警覺發現大叫「報警」，戴男下跪認錯，卻當場掙脫規避查察，警方前往其住宅將他逮捕，經查有3名被害女子，其中2人為大學生，訊後依法送辦。

戴男緩刑期間服勞役還偷拍，惹怒檢察官和法官，立即撤銷他緩刑資格，直接讓他去坐牢；另針對偷拍行為，高雄地方法院審理時，法官考他坦承犯行，態度尚可，但迄今未與受害的3女和解或賠償損害，因此依無故攝錄他人性影像罪判徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

