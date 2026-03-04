為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詐騙車手獲緩刑 圖書館服勞役竟偷拍女大生尿尿

    2026/03/04 11:07 記者黃佳琳／高雄報導
    戴姓男子（右）到圖書館服勞役竟偷拍女大生如廁，被害人發覺抓他卻被掙脫逃逸。（民眾提供）

    戴姓男子（右）到圖書館服勞役竟偷拍女大生如廁，被害人發覺抓他卻被掙脫逃逸。（民眾提供）

    22歲戴姓詐騙車手落網被判刑6月，法官考量他是初犯給他緩刑，但戴男到圖書館服勞役時，竟潛入女廁偷拍女大生如廁，法官撤銷緩刑讓他去坐牢，針對偷拍行為另判刑4月，得易科罰金。

    判決指出，2023年3月，台中張姓女子遭詐騙損失26萬元，當時擔任取款車手的戴姓男子落網後，向法官供稱自己也是誤中求職詐騙，以為只是跑腿取款工作。法官考量他年紀輕，初犯又沒有前科，因此依洗錢罪判刑6月，得易科罰金、併科罰金6萬元，另宣告緩刑2年，須提供120小時義務勞務，並接受法治教育2場次。

    去年7月，戴姓男子到高雄大寮圖書館服勞役時，竟在女廁門口貼上「不通暫停使用」紙條，再將自己反鎖在內偷拍女子如廁，一名婦人警覺發現大叫「報警」，戴男下跪認錯，卻當場掙脫規避查察，警方前往其住宅將他逮捕，經查有3名被害女子，其中2人為大學生，訊後依法送辦。

    戴男緩刑期間服勞役還偷拍，惹怒檢察官和法官，立即撤銷他緩刑資格，直接讓他去坐牢；另針對偷拍行為，高雄地方法院審理時，法官考他坦承犯行，態度尚可，但迄今未與受害的3女和解或賠償損害，因此依無故攝錄他人性影像罪判徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播