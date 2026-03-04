警所長教洗車吸手指疑涉霸凌 謝國樑：調非主管職等候調查

基隆市長謝國樑今天（4日）在基隆市議會開議前受訪，證實忠二路派出所長調離非主管職務。（記者俞肇福攝）

基隆市警察局第一分局忠二路派出所長徐紹文，「教」警員洗警用機車的影片，遭質疑涉嫌職場霸凌，市警局昨表示，徐因應裝備檢查求好心切，但指導警員態度欠佳，已予嚴斥並記申誡處分。基隆市長謝國樑今天（4日）表示，對於警察同仁的行為，影響到警察的形象跟社會觀感，警察局今天發布調職的新聞，先將他調離非主管職務，至於是否涉及霸凌，將由相關人員調查。

謝國樑3日已公開表示，對於這名所長的個人行為相當不以為然，警察身為公眾人物應時刻維護專業形象與社會觀感；他說，市政府目前正積極為基層員警爭取職務加給與福利，同仁更應以正向的工作態度作為回報。相關單位已要求該名所長進行深刻檢討，並承諾後續將由警察局採取妥善的處分與處置。基隆市警察局今天已經發布新聞稿說明職務調整，謝國樑是在基隆市議會4日臨時會開議前，證實忠二路派出所所長調離非主管職務。

請繼續往下閱讀...

謝國樑說，針對忠二路派出所所長的行為疑慮，從昨天到今天大家都非常關心。他也多次跟警察局長講，這件事情要好好地來處理。那最新的消息是，已經將這個主管調職，調任非主管職。對於他後續是否有涉及霸凌的部分，要給予一些時間調查。

謝國樑指出，他希望社會大眾給一些時間，以讓警充分調查此事情的始末。不過，派出所所長的行為已影響警察的形象與社會觀感，昨晚已經做出調職決定，今天早上由警察局長林信雄發布。後續市府仍然會用最嚴正的態度，給予最完整的調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法