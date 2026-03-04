為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    團購業者倒垃圾 竟將150萬貨款放置垃圾桶旁

    2026/03/04 10:32 記者張軒哲／台中報導
    王男將裝有150萬元現金的帆布袋置於垃圾桶旁，失而復得。（警方提供）

    王男將裝有150萬元現金的帆布袋置於垃圾桶旁，失而復得。（警方提供）

    台中市豐原區一名從事團購工作的男子，日前替公司至銀行提領150萬元貨款返回租屋處，卻因一時疏忽，將裝有現金的帆布袋置於垃圾桶旁，倒完垃圾後又與友人聊天，事後才驚覺該筆鉅款不翼而飛，嚇得趕緊報警求助。警方獲報後立即調閱監視器，發現是房東的母親，誤以為是兒子一時疏忽未收妥，才會代為收進屋內保管，讓這場驚魂記圓滿落幕。

    豐原警分局今日指出，合作派出所警員廖啟宏、周鉦皓日前接獲24歲王姓男子報案指稱，其遺留在豐原區鎌村路租屋處外的150萬元現金不見了，急需警方協助，員警隨即趕赴現場了解情況。報案人王男表示，當日晚間6時30分許，他協助公司至銀行提領150萬元貨款返家，因剛好要倒垃圾，便順手將裝有現金的帆布袋放在垃圾桶旁，倒完垃圾後又接到朋友來電，即前往租屋處旁的娃娃機店聊天，直到談話間才猛然想起鉅款尚未收妥，折返查看時帆布袋已不見蹤影，心急如焚之下立即報警求助。

    警方調閱周邊監視器畫面後發現，一名婦人將帆布袋提回王男租屋處內，隨即循線前往查證釐清。經了解，該名婦人為房東母親，因見住處外放有帆布袋，誤以為是兒子一時疏忽未收妥，收進屋內保管，經當場清點確認袋內150萬元現金分文未少後，員警協助將款項全數點交王男，順利化解一場虛驚。

    王男表示，自己從事團購工作，當日僅是替公司提領貨款，未料一時大意差點釀成重大損失，幸賴警方積極協助尋回，深表感謝。

