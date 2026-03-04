檢求最重量刑！太子集團首腦陳志創OJBK錢包斷金流 掌控18國250家公司

陳志今年1月由柬埔寨當局對外公布落網，隨後遣送中國，相關司法程序由中方接手處理。（法新社資料照）

太子集團首腦陳志在台布局龐大地下金流網絡，涉嫌操控非法線上賭博與跨境洗錢，不法所得高達新台幣107億9076萬餘元，資金在其指揮下層層轉手、漂白流通。我檢警調歷經140天偵辦，台北地檢署今偵結認定陳志為整個犯罪組織的發起者與最高決策者，犯罪規模橫跨18國、掌控250家境外公司與453個金融帳戶，分工縝密、手法專業，依組織犯罪、洗錢等罪嫌提起公訴，並建請法院對其從重量處法定最高刑度。

北檢起訴書指出，以陳志為首的太子集團，涉嫌在台建立大規模非法線上賭博及洗錢網絡，洗錢總金額高達新台幣107億9076萬餘元。檢方認定陳志作為犯罪組織的發起與指揮者，情節極其重大，已建請法院對其量處法定最高刑度。

我檢警調查出，陳志自2006年起，指派新加坡籍男子張剛耀及台籍成員王昱棠等人，在台灣境內陸續成立多家空殼公司作為掩護。該集團採取「企業化經營」，分工極為精細，實質掌控分布於18個國家的250家境外公司，同時持有多達453個國內外金融帳戶，透過境外公司間製作不實的交易合約，利用外匯結匯申報制度的漏洞，將犯罪所得合法化。

陳志自創「OJBK錢包」製造金流斷點

為了規避國家監管，陳志指示集團開發自有的虛擬資產工具。集團利用自行開發的「OJBK錢包」連結地下匯兌水房，將分散於日本、新加坡等地的非法賭博所得，以虛擬貨幣形式轉化。隨後，透過地下匯兌管道提領法定貨幣現金，藉此製造金流斷點，讓執法機關難以追蹤原始資金來源。

檢調追查發現，陳志洗錢後的非法資金被用於支應集團在台的高額支出，並供成員揮霍，而陳志也曾指示下屬以人頭公司名義，大手筆購入知名豪宅和平大苑共8家公司名義之不動產，包含11戶房屋及53個車位，並購買大量名車、名酒、雪茄及藝術品進行豪奢消費。

檢方在量刑意見中嚴詞批評，陳志身為太子集團最高層級領導者，經營線上賭博及洗錢業務，將數額巨大的犯罪所得非法流入我國，不僅嚴重破壞國內金融秩序，更損及我國國際形象，對經濟安全與社會風氣危害甚鉅。

目前，除陳志被要求從重量刑外，集團其餘核心幹部如李添等13名核心幹部，亦被建請判處有期徒刑20年以上，並併科數億元罰金。

北檢今偵結起訴，已知在押9人包括天旭負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志心腹李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、水房要角陳韋志，全案將移審法院。

