醫師娘搞上兒子高中老師 名醫老公也被徵信社跟監捉猴

在南台灣開設診所的吳姓醫師偶然發現，老婆和兒子的高中老師劉男疑有婚外情，吳提告求償100萬元，吳妻、劉男否認出軌，但因吳姓醫師掌握兩人曾開視訊調情的錄音檔作為鐵證，法官判吳妻應賠5萬元；吳妻了為反擊，找徵信社跟拍老公與小三幽會，再被依涉犯個資法等罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，吳姓醫師與妻子結婚20多年，兩人婚後育有3子，夫妻為了栽培小孩，把孩子送去加拿大念書，吳妻也跟著過去，成為「空中飛人」台灣、加拿大兩地跑；2021年9月，吳姓醫師偶然發現，妻子與兒子在加拿大的劉姓高中數學老師過從甚密，兩人還曾開訊視調情，他私下錄音搜證後，決定反擊。

吳男先寫電子郵件怒嗆劉男：「既然您不願意面對，我只好和您太太聯絡了，我診所有您台灣的聯絡資料」、「您不是很喜歡看我老婆穿性感睡衣？要不要我傳幾張裸照給你？」、「我1個月前就知道這件事了，忍了1個月，那你就知道這1個月來我收集多少資料」。

吳寫郵件後發現得不到回應，只好向劉男任職的加拿大學校校長投訴，再向加拿大的友人訴苦「我雖然沒有抓姦在床，但是他們的對話已經夠鹹濕夠勁爆了」、「他們在電話中原本就計畫暑假要去加拿大旅行，其中有一站就是在靠近北極的城市還說要在那邊的旅館住3天」。

由於吳妻、劉男都否認偷情，吳姓醫師一狀告上法院，怒向兩人提告求償100萬元；高雄地方法院審理時，吳妻辯稱，2021年1月間曾發現老公與診所女員工有婚外情，因此大受打擊，劉男當時適切給予鼓勵，兩人關係僅止於學生家長與教師、朋友間，從未私下見面，遑論交往。

劉姓老師也說，錄音檔裡的聲音不是他，自己從來沒有以電話調情、示意；法官發現，吳妻和劉男視訊時，不但穿著睡衣，兩人還一起討論外出旅行、將來一起洗澡等事，用語與一般熱戀交往中男女無異，談話相當親密，因此認定兩人交往逾越正常男女分際，但吳姓醫師於2021年7月已掌握關鍵錄音，卻在2023年8月才提出訴訟，已逾2年追溯時效，因此僅判吳妻應賠5萬元；吳妻不服上訴，二審維持原判定讞。

吳妻為了反擊，找來徵信社跟拍老公和小三幽會，還把疑似小三的何姓女員工個資傳給徵信社人員，結果吳妻和徵信社老闆和員工2人都被報警提告；高雄地方法院審理時，吳妻4人坦承犯行，被依涉犯個資法、侵入住宅罪各判刑3月和拘役30日，均得易科罰金，可上訴。

