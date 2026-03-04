喝茫隔天出車禍、酒測0.23未達標 一審判有罪二審大逆轉

男子酒測0.23被判刑，二審逆轉無罪。（示意圖）

彰化一名劉姓貨運司機酒駕肇事，其酒測值為0.23並未超標遭移送，因其為上路後3.5小時測得，檢方以酒精濃度「回推計算」，認定劉男上路時達每公升0.49毫克，法院判處4月徒刑，劉男不服，上訴二審，合議庭認為2013年刑法第185條之3修正後，應以實際測得濃度為主，回推計算無法精準套用個案，測得值僅0.23毫克未達0.25毫克門檻，且無其他客觀事證證明「不能安全駕駛」，因此撤銷原判決，改判劉男無罪。

該案發生於2022年10月間，劉男肇事前一晚在雲林縣住處飲酒至深夜，隔天上午駕駛貨運曳引車上路，上午9時15分行經彰化縣鹿港鎮台61線北上172公里處，與趙男駕駛的自用小客車發生擦撞，無人受傷。警方9時57分對劉男施呼氣酒測，結果為每公升0.23毫克。但檢方依內政部警政署關於酒精之平均代謝率研究，被告上午6時30分許駕車上路，肇事時間為9時57分，往前回溯3小時27分，被告上路時酒精濃度達每公升0.40毫克，一審簡易庭採納此論點，判處有罪。

請繼續往下閱讀...

劉男上訴二審，他表示，實務多不採酒精回推，且本案證據不足。二審合議庭詳查後認為，2013年6月11日刑法修正已明確以「吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克或血液達0.05%以上」作為酒駕構成要件，立法目的就是避免過去「抽象危險犯」認定過於主觀，改以科學數值為準。

判決指出，若測得值未達0.25毫克，應轉而適用「其他情事足認不能安全駕駛」，而非逕以代謝率回推是否有酒駕，否則將架空修法意旨。

法官強調，每人體質、年齡、性別、體重、飲食、肝功能不同，酒精代謝速率差異極大。合議庭認為，檢方證據未能達到「通常一般人均不致懷疑」的有罪確信程度，在「罪疑唯輕」「無罪推定」原則下，應為被告有利認定，因此原判決撤銷，劉男無罪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法