快醒醒！連兩天為「網路妻子」急提款 警追百米苦勸31歲男

台中市東區一名31歲男子，連續兩天為了「網路妻子」聲稱的岳母醫藥費，急衝郵局就要提領50萬元積蓄匯往海外，所幸警方鍥而不捨追出百米、耐心勸說，最終成功攔阻這筆鉅款，替他守住多年辛苦存下的血汗錢。

第三分局東區分駐所警員文哿進，前天下午在轄內郵局執行守望勤務時，接獲行員通報有男子疑遇詐需協助，只見男子神情焦急，堅持提領帳戶內50萬元現金，聲稱要替「媽媽」支付美國動手術醫療費，面對警方關心，他頻頻抱怨：「我救人要緊！拿自己的錢還要被問東問西嗎？」

員警沒有因此退縮持續關懷，細問下才發現，所謂「媽媽」其實是他口中的「岳母」，男子稱與妻子見過面，卻無法提供合照或婚姻登記證明，當被追問相關細節時，語氣開始閃爍最後情緒失控拂袖離去。

文員想起前一天該男子就曾被通報疑似受騙，擔心轉往他處提領現金，保持適當距離一路跟隨邊走邊勸：「真的會被騙，不要這麼相信人家。」兩人街頭一前一後走了上百公尺，男子隨後走進熟識店家買飲料，情緒稍稍緩和。

警方與店家聯手耐心分析，他才坦承所謂「妻子」其實是在網路上認識的新加坡女子，對方聲稱母親原本要來台探望他，卻在趕往機場途中發生重大車禍，先在新加坡治療後轉往美國就醫，因醫療費龐大仍缺近60萬元，並不斷催促「再晚就來不及了」，讓他陷入自責與恐慌。

然店家提醒，對方若真的在新加坡開公司當主管，顯有一定經濟實力，何以無法籌措醫療費？警方也分享多起「假交友、真詐財」案例，在眾人苦口婆心下，男子重新檢視與對方的對話紀錄，發現多處疑點終於打消領錢念頭，對警方一路相隨、不放棄的勸說深表感謝。

