機車突衝雲林台西警所車棚！男子顫抖直問「這裡是台北嗎」？

雲林台西警分局東勢分駐所，日前傳出一輛機車突然衝進警所，連人帶車倒在車棚受傷，值勤員警前往察看才知，原來是家住高雄的鄧姓男子騎車北上，途中頓感不適衝進分駐所，甚至體力微弱顫抖直問「這裡是台北嗎」？所幸員警將他扶起到室內休息後，經連繫家屬後順利讓他改搭客運安全回家。

67歲的鄧男，日前從高雄的居住地騎機車要往台北，途中經過雲林縣東勢鄉，人車突然朝東勢分駐所車棚衝進，「碰！」的一聲，人車倒在員警們停放車輛的車棚，由於過去曾發生外縣市有民眾駕車衝撞警局事件，當時在值勤台的員警潘建嘉警戒非常並小心前往查看。

潘員看見車棚的鄧男及機車側邊均有擦傷痕跡，確認無安全疑慮後，立即上前關懷，鄧男當時立刻反應過來，體力微弱顫抖地直問「這裡是台北嗎？」經員警說明地點及是否需要就醫，鄧男連忙表示不需要，但希望能提供場地稍作休息，潘員立即答應後便攙扶他趕緊進入所內。

經員警提供熱飲食品，鄧男體力逐漸好轉。他向警方指出，衝進分駐所並無惡意，只是騎車到派出所前不遠路口，可能因為自身血糖降低，突感頭暈目眩，眼前模糊不知如何是好，只隱約看見前方有一棟像是派出所的建築，靠著最後一絲力騎車要求救，一進去就昏倒，對此行為感到抱歉，隨後他提供家屬聯絡資訊。

警方表示，員警經家屬同意後，協助寄送機車，並護送男子搭乘客運回家，更呼籲民眾，駕駛汽、機車務必養足精神，切勿疲勞駕駛，發現體力不支，應稍作休息再行上路，安全才是通往回家唯一的道路。

