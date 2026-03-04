基警調查「指導洗車」是否霸凌 所長暫離現職

所長徐紹文指導同仁洗車因言詞不當、動作不雅，暫被調離原職。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市警察局忠二路派出所長徐紹文因指導警員清洗警用機車時言詞不當，被拍下影片上傳後，引發各界熱議。事後分局先依其不當言詞、動作不雅祭出申誡，再釐清是否涉及霸凌。市警局憂心徐仍待在地服務，影響調查結果，今早決定暫時將他調入內勤，改由分局行政組長傅雄麟暫代。待調查結果出爐後，再研議是否進行職務調整。

基隆市警察局指出，網傳本局第一分局忠二路所所長因動作不雅疑有霸凌情事一案，事件發生後雖未接獲相關人員申訴，經分局於昨（3）日主動開啟調查，初步查詢相關員警未有不佳感受。

但為求調查過程及內容能客觀、公允，相關員警能在無壓力環境下，於接受調查時暢所欲言，決定將原所長徐紹文先調離現職，以利調查。後續將由第一分局依照規定進行嚴正調查及召開評審會，並聘請外部委員參與會議討論認定事實，以昭公信。所長職缺則由曾擔任過忠二路派出所所長、現分局行政組組長傅雄麟暫時代理。

