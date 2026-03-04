為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基警調查「指導洗車」是否霸凌 所長暫離現職

    2026/03/04 09:25 記者吳昇儒／基隆報導
    所長徐紹文指導同仁洗車因言詞不當、動作不雅，暫被調離原職。（記者吳昇儒翻攝）

    所長徐紹文指導同仁洗車因言詞不當、動作不雅，暫被調離原職。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警察局忠二路派出所長徐紹文因指導警員清洗警用機車時言詞不當，被拍下影片上傳後，引發各界熱議。事後分局先依其不當言詞、動作不雅祭出申誡，再釐清是否涉及霸凌。市警局憂心徐仍待在地服務，影響調查結果，今早決定暫時將他調入內勤，改由分局行政組長傅雄麟暫代。待調查結果出爐後，再研議是否進行職務調整。

    基隆市警察局指出，網傳本局第一分局忠二路所所長因動作不雅疑有霸凌情事一案，事件發生後雖未接獲相關人員申訴，經分局於昨（3）日主動開啟調查，初步查詢相關員警未有不佳感受。

    但為求調查過程及內容能客觀、公允，相關員警能在無壓力環境下，於接受調查時暢所欲言，決定將原所長徐紹文先調離現職，以利調查。後續將由第一分局依照規定進行嚴正調查及召開評審會，並聘請外部委員參與會議討論認定事實，以昭公信。所長職缺則由曾擔任過忠二路派出所所長、現分局行政組組長傅雄麟暫時代理。

    所長徐紹文指導同仁洗車因言詞不當、動作不雅，暫被調離原職。（記者吳昇儒翻攝）

    所長徐紹文指導同仁洗車因言詞不當、動作不雅，暫被調離原職。（記者吳昇儒翻攝）

    所長徐紹文指導同仁洗車因言詞不當、動作不雅，暫被調離原職。（記者吳昇儒翻攝）

    所長徐紹文指導同仁洗車因言詞不當、動作不雅，暫被調離原職。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播