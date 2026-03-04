指侵玩沙女童 色老翁判刑7年4個月再賠150萬元

情境照

經常在特定校園內活動的李姓老翁，見6歲女童獨自在玩沙，竟起色心，趁四下無人，猥褻女童，民眾經過發現異狀，拿起手機錄下老翁惡行，並報警抓人，檢方偵辦後，依強制性交罪起訴，李翁被判刑7年4個月，還要賠償被害人及家屬150萬元，可上訴。

李姓老翁前年4月間見女童獨自在校園內玩沙，不見家長陪伴，且四下無人，竟起色心，見女童年幼，不知拒絕，便將手伸進女童褲內猥褻得逞，林姓民眾剛好路過，發現異狀，拿出手機錄下老翁惡行，並報警抓人，女童家長得知後，感到憤怒與懊悔，要求嚴懲傷害女童的李翁；檢方偵辦後，依強制性交罪起訴李翁。

李翁否認指侵被害人，但坦承有觸摸被害人下體；屏東地院檢視醫院診斷記錄、被害人及相關證人說詞後，認為難以認定李翁指侵被害人，以強制猥褻罪判處刑李翁4年徒刑。

檢方提起上訴後，高等法院高雄分院認定李翁對女童犯強制性交罪，改判李翁7年4個月徒刑；受害女童母親並提起民事損害賠償之訴，對李翁求償150萬元，李翁認為求償金額過高，且女童母親未能舉證其確有受到重大精神痛苦，請求法院酌減金額。

屏東地院民事庭認為李翁說詞泯滅良心，任何成年人受到性侵害都必定受到創傷，更何況是6歲女童，李翁狡辯實不足取，判決李翁應賠償受害女童100萬元，並賠償受害女童母親50萬元。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

