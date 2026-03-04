為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    無照心虛拒檢！頭份男違規迴轉遭警撞見 狂飆闖紅燈逆向判3月

    2026/03/04 09:12 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地方法院依犯妨害公眾往來安全罪，判處王姓男子有期徒刑3個月。（資料照）

    王姓男子開車違規雙黃線迴轉，被騎機車巡邏的派出所所長撞見；警所長鳴笛示意王男停車受檢，但王男因無照駕駛，拒檢加速逃逸，沿途並闖紅燈、逆向行駛、蛇行等危險駕車行為。警所長蒐證後，通知王男到案並依法送辦，由苗栗地方法院依犯妨害公眾往來安全罪，判他有期徒刑3個月。

    王男於去年2月6日深夜11點半許，開車行經苗栗縣頭份市忠孝一路與仁愛路141巷口，違規雙黃線迴轉，被騎機車巡邏的頭份警分局頭份派出所陳姓所長撞見。陳隨即以鳴笛、按喇叭及手勢指揮等方式要求王男停車受檢。

    但王男拒檢加速，沿途並以紅燈右轉、闖紅燈、逆向行駛、跨越車道、跨越雙黃線、任意蛇行變換車道等危險駕駛行為擺脫。警所長蒐證後，通知王男到案說明，王男稱他因沒有汽車駕駛執照，才會拒檢逃逸，以躲避警方攔查。

    法官審理，認王男在道路上從事危險駕駛行為，對其他行駛之車輛、沿途居民及其他用路人生命、身體、財產，已造成隨時可能會發生碰撞致生車禍及傷亡之危險，罔顧公眾生命財產之交通往來安全；兼衡其犯罪後坦承犯行之態度等一切情狀，依犯妨害公眾往來安全罪，判處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

