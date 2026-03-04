嘉義男童遭猥褻 球友判5年

江姓男子對男童進行猥褻行為。示意圖，非本案當事人。（資料照）

嘉義市20多歲江姓男子去年2月寒假在嘉義大學打籃球，看到1名球友10歲國小男童在草地尿尿，竟因此脅迫男童「要跟校長講」，先後在多處以此要脅而摸男童下體共10次，造成男童身心受創，臉部還會不自主抽動；此事後來曝光，案經檢方提起公訴，嘉義地方法院日前依犯對未滿14歲男子強制猥褻罪共10罪，各處有期徒刑3年6月，應執行5年。

判決書指出，江男明知球友男童未滿14歲，去年2月寒假在嘉義大學新民校區打籃球時，發現男童在草地尿尿，卻向男童稱監視器錄下尿尿過程，會被嘉大主任罵，要跟校長講，脅迫男童，使男童心生畏懼。

江男以此事要脅，開學後至去年4月29日到男童就讀國小打球時，將男童帶到走廊摸男童下體，共7次；曾在嘉義大學新民校區司令台後方摸男童下體1次；在嘉義市立棒球場廁所內摸男童下體1次；5月4日在男童就讀國小籃球場摸男童下體1次。

法官認為，江男雖有注意力、集中力、智能發展障礙等，但對此事邏輯一貫，且能與被害人母親傳訊溝通本案，用簡訊表達歉意，難認案發時有精神障礙或其他精神缺陷，導致他辨識行為能力顯著降低，無送精神鑑定必要。

法官認為，對年僅10歲的男童而言，最在乎的是同儕、家長及校方眼光，江男以此手段要脅，是把持男童軟肋；江男與男童是球友，打球原本是有益健康，但江男卻用要告知校方男童尿尿的方式脅迫男童，為滿足慾望，罔顧男童身心健全發展及感受，進行猥褻行為。

男童母親也說，男童熱愛籃球，卻在最喜歡的運動上受此傷害，從去年8月起，臉部出現不自主抽動情形，醫學難以指出明確原因，可能是心理壓力誘發，正在醫院追蹤治療。

法官認為，江男對男童強制猥褻，食髓知味，一開始否認犯行，審理時坦承，並表示希望分期賠償5萬元，並當庭向男童母親道歉，男童母親則無調解意願；經綜合考量，10罪各處江男有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑5年。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

