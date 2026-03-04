台64線三重段凌晨火燒車 駕駛一度受困破窗死裡逃生

台64線三重段今天凌晨驚傳火燒車，華姓駕駛一度受困，破窗死裡逃生，但雙手也因此受傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

台64線三重、板橋交界路段今天凌晨驚傳火燒車，消防、警方到場時，華姓駕駛已在車外，但雙手割傷，他透露行經該處突然拋錨起火，他一度受困，情急破窗逃出，逃出沒幾秒整車陷大火，但雙手割傷，起火原因仍待進一步調查釐清。

這起火警發生在今天凌晨1時許，警方獲報台64線快速道路東行往板橋區16.7K處外側車道火燒車意外，員警到場時，火勢大作，車輛全面燃燒，消防單位也趕抵出水滅火；當時28歲華姓駕駛已逃出車外，他透露，當時行經事故地點，疑因機械故障致車輛拋錨起火。

請繼續往下閱讀...

華姓駕駛透露，起火後他一度無法下車，情急破窗逃生，導致雙手割傷，逃出後連忙送醫包紮；消防到場撲滅火勢。

因現場仍須處理，警方出動拖吊車、交大緩撞車支援，事故約在獲報後50分內排除，火燒車原因，仍待火調鑑定釐清。

台64線三重段今天凌晨驚傳火燒車，華姓駕駛一度受困，破窗死裡逃生，但雙手也因此受傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

台64線三重段今天凌晨驚傳火燒車，華姓駕駛一度受困，破窗死裡逃生，但雙手也因此受傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法