    首頁 > 社會

    法務部行政執行官聯合開結訓 鄭銘謙期勉落實公平正義最後一哩路

    2026/03/04 08:57 記者劉詠韻／台北報導
    鄭部長及法務部長官與第19期開訓學員合影。（記者劉詠韻翻攝）

    法務部行政執行署昨日下午3時在法務部舉行行政執行官訓練班第18期結訓暨第19期開訓聯合典禮。部長鄭銘謙致詞勉勵，行政執行是實現公平正義的「最後一哩路」，無論對惡意滯欠大戶強力執行，或配合政府政策處分犯罪集團不法所得，皆須積極任事，同時秉持柔性司法精神，兼顧法理與人情。

    鄭銘謙表示，行政執行官是國家法治體系中不可或缺的重要角色，為培育優秀法律專才，行政執行署規劃為期1年的精實訓練，除安排多元專業與實務課程，邀請資深實務專家授課外，並由優秀主任行政執行官或行政執行官擔任導師。

    行政執行署署長繆卓然說，本屆學員學經歷優異，期盼全體學員無論在訓或分發後，皆能珍惜培訓資源，發揮專業所長，共同為維護社會公平正義與國家法治發展貢獻心力。

    訓練課程整合跨機關資源，安排學員併入司法官學院法制人員訓練班及財政部財政人員訓練所課程，與法制、財政人員共同學習，拓展專業視野，強化跨域合作能力。

    面對科技發展趨勢，行政執行署近年積極推動AI智慧執行措施，運用科技工具提升案件處理效率與精準度。鄭部長期許學員在一年培訓期間全心投入學習，精進專業知能，結訓後善用科技工具，強化行政執行效能，提升整體執法品質。

