    首頁 > 社會

    別以為沒打人就沒事！律師提醒：這幾種行為都算家暴

    2026/03/04 00:16 記者王俊忠／台南報導
    律師施志遠。（施志遠事務所提供）

    律師施志遠。（施志遠事務所提供）

    曾任法官的律師施志遠指出，為防治家庭暴力行為，我國家庭暴力防治法明確規定，只要對家庭成員間有實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，都屬於家庭暴力行為。而該法所指的家庭成員，除了現有或曾經的家屬、同居關係者外，為了擴大保護範圍，更修法擴及現有或曾有親密關係的未同居伴侶。

    施志遠表示，所以只要被害人受到上述之人毆打、言語恐嚇、經由訊息騷擾，或是透過金錢上管制壓迫等行為，均可向法院提出保護令的聲請，通常法院會依照個案情節，命相對人不得持續騷擾、靠近、通話、通訊、或命遷離固定處所，以保護被害人，倘相對人收受法院核發之保護令後，仍做出違反保護令禁止的行為，即屬觸犯違反保護令的犯罪行為。

    施志遠說，以本案而言，被告方男既然已經收受法院核發的保護令，即不可以再對被害人廖女為騷擾或暴力行為，且應遠離廖女固定處所100公尺，但方男竟仍接觸、騷擾被害人，並將被害人帶遠離家到南部乞討，顯然已經違反保護令內容，且因方男先前已有多次違反保護令的犯行，台南地院二審才會撤銷原審判決，改判較重之刑度。

