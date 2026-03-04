違反保護令帶身障女友南部行乞 南院二審判他4月定讞

台南地院加重判方男4月徒刑定讞。（資料照）

方姓男子曾對身障的廖姓女友家暴、並把廖女帶到高雄行乞。基隆地院核發保護令，諭令方男不得騷擾、控制女方。但方男仍多次違反，且帶廖女在台南街頭乞討。台南地院簡易判決依違反保護令，判方男3月徒刑；南院近日二審改加重判4月徒刑定讞。

判決指出，方男（30多歲）與廖女過去是男女朋友關係，因方男曾對廖女有家暴行為、還把廖女從北部帶離家、到高雄行乞。基隆地院2023年7月4日核發民事通常保護令。

保護令有效期間1年、並諭令方男不得對廖女有身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為；不得直接或間接對廖女騷擾、接觸與跟蹤；應遠離廖女住居所與上課地點至少100公尺。

不料，方男在2023年7月19日知悉保護令內容後，仍多次違反保護令，屢經查獲仍無悔意，他又在保護令效期內的2024年1月28日打電話聯絡廖女，到北部1處公車站，把廖女帶到高雄、一起在街頭行乞，再次騷擾接觸女方、違反保護令。直到同年2月22日上午，警方在台南市中西區發現方男帶廖女在該處行乞，查出廖女是失蹤人口及保護令的被害人，才得知上情。

南院二審表示，方男多次到廖女住處等候、騷擾，還把女方遠從北部帶到高雄行乞，多次違反保護令也遭到法院多次判刑，每次都是家人察覺廖女失蹤、報警後查獲找回廖女，家屬不堪其擾、也甚為擔心。方男多次被警方查獲，毫無悔意，他也無力提供女方妥善的環境，徒以愛為名、再帶廖女到南部行乞，行為實值非難，因他坦承犯行、有輕度身心障礙，加上檢方上訴有理，改加重判方4月徒刑，得易科罰金，不得上訴。

