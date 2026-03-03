義交大隊長涉偷吃女同事 共赴摩鐵被妻女捉猴 判賠遮羞費15萬

某縣市義交大隊長涉偷吃女同事，2人被高雄高分院判決連帶賠償15萬精神撫慰金。（情境照）

某縣市義交大隊長阿榮（化名），載小三女同事到摩鐵後，妻子會同女兒前往捉猴，並在半路攔下對方質問，求償250萬元精神撫慰金，高雄高分院判決2人連帶賠償15萬元定讞。

原告小雪指出，其夫阿榮擔任義交大隊長期間，在2020年開始，與任職同單位的被告小玉（化名）交往至今。2人曾多次一同出遊，行為舉止親暱，小玉並以「老公」稱呼阿榮。2024年6月15日，2人開車到「御宿汽車旅館」嘿咻，因而要求連帶賠償精神撫慰金250萬元。

請繼續往下閱讀...

被告阿榮等辯稱，2人是上班認識的朋友，並無不正常的交往關係。又說，小雪提出錄影畫面，僅能證明有搭肩散步、毗肩而坐聊天，否認侵害配偶權。

阿榮的女兒則作證指出，當天晚上，母親說朋友看到其父和女子到摩鐵，叫她一起過去看看，母親進去一間一間找，還沒有找到的時候，她就從房間開出來車輛的擋風玻璃看到父親的臉，最後並在青年夜市前面T字路口追上，小玉坐在副駕駛座，父親當著大家的面說，小玉就是他的女朋友。

高雄高分院認為被告等2人，確有不正常男女關係，審酌兩造職業、收入和學歷，仍然判決給付15萬元，全案落幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法