國道「前後夾擊」慘死！肇事物流黑歷史曝光 飆車、逼車樣樣來

國道1號南向340.3公里路竹段今（3日）上午發生駭人死亡車禍，一輛自小客車遭後方物流貨運車追撞後，再被推撞前方貨櫃車，小客車當場變「夾心餅乾」，44歲郭姓駕駛被夾扁慘死。事後肇事的物流貨運被發現黑歷史滿滿，Google商家評論遭大批網友灌爆。

事發於3日上午7點多，陳姓物流司機行經國一南向路竹段，疑因未注意前車動態，在沒有剎車的情況下，向前猛撞郭姓男子駕駛的自小客車，自小客車又被推撞上前方大貨車，當場車身嚴重扭曲變形，可想見撞擊力道之大。救護人員獲報到場，花了將近1個小時才將郭男救出，但郭男已失去呼吸心跳，送醫搶救仍因傷重不治。

車禍在網上掀起熱議，不少用路人從新聞照片認出肇事物流車，原來是位於彰化大村鄉的知名貨運，鄉民也翻出其過往黑歷史，超速飆車、任意變換車道、惡意逼車、按喇叭挑釁、亂閃大燈樣樣來。鄉民們群起灌爆該貨運公司的Google商家評論區，狂刷一星負評，「草菅人命」、「很差勁的公司我只能說人在做天在看！」、「這種開車的態度，置所有駕駛人於險地」、「爛公司倒一倒啦」、「遵守交通規則這麽難嗎？」

