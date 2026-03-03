為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南方澳南天宮香油錢遭竊 竊賊春節期間兩度下手束手就擒

    2026/03/03 19:51 記者江志雄／宜蘭報導
    夏姓嫌犯竊取南方澳南天宮香油錢畫面，被監視器拍下。（警方提供）

    夏姓嫌犯竊取南方澳南天宮香油錢畫面，被監視器拍下。（警方提供）

    香火鼎盛的南方澳南天宮驚傳竊案，竊賊在光天化日下兩度潛入3樓大殿竊取香油錢，共損失1萬3000元，警方逮捕46歲夏姓男子到案，夏男在大年初一、初二也曾到南方澳池碧宮正德堂行竊被逮，又因缺錢花用故技重施，今天（3日）被依加重竊盜罪移送法辦。

    南方澳南天宮3樓大殿供信眾投放香油錢的壓克力箱，2月24、26日中午遭竊，監視器拍下1名男子拿著鐵撬破壞壓克力箱鑰匙，偷走箱內的香油錢，由於手法老練，且神色從容，其他香客見狀，誤以為是工作人員而不以為意，廟方後來發現壓克力箱被破壞，香油錢不翼而飛才驚覺失竊，趕緊向警方報案。

    蘇澳警分局調閱監視畫面，查出住在南方澳的夏姓男子涉有重嫌，報請檢察官指揮偵辦，昨晚將他逮捕，夏男供稱贓款全數花完，警詢後今天移送宜蘭地檢署偵辦。

    今年大年初一及初二，即2月17、18日，夏男到南方澳池碧宮正德堂偷取香油錢，得手5000多元，被警方查獲送辦，不料，事隔一週，又轉往南方澳南天宮偷香油錢，選在香客絡繹不絕的白天作案，行徑囂張。

    香火鼎盛的南方澳南天宮驚傳香油錢遭竊，損失1萬3000元。（警方提供）

    香火鼎盛的南方澳南天宮驚傳香油錢遭竊，損失1萬3000元。（警方提供）

    南方澳南天宮3樓大殿供香客投放香油錢的壓克力箱遭破壞。（警方提供）

    南方澳南天宮3樓大殿供香客投放香油錢的壓克力箱遭破壞。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播