南方澳南天宮香油錢遭竊 竊賊春節期間兩度下手束手就擒

香火鼎盛的南方澳南天宮驚傳竊案，竊賊在光天化日下兩度潛入3樓大殿竊取香油錢，共損失1萬3000元，警方逮捕46歲夏姓男子到案，夏男在大年初一、初二也曾到南方澳池碧宮正德堂行竊被逮，又因缺錢花用故技重施，今天（3日）被依加重竊盜罪移送法辦。

南方澳南天宮3樓大殿供信眾投放香油錢的壓克力箱，2月24、26日中午遭竊，監視器拍下1名男子拿著鐵撬破壞壓克力箱鑰匙，偷走箱內的香油錢，由於手法老練，且神色從容，其他香客見狀，誤以為是工作人員而不以為意，廟方後來發現壓克力箱被破壞，香油錢不翼而飛才驚覺失竊，趕緊向警方報案。

蘇澳警分局調閱監視畫面，查出住在南方澳的夏姓男子涉有重嫌，報請檢察官指揮偵辦，昨晚將他逮捕，夏男供稱贓款全數花完，警詢後今天移送宜蘭地檢署偵辦。

今年大年初一及初二，即2月17、18日，夏男到南方澳池碧宮正德堂偷取香油錢，得手5000多元，被警方查獲送辦，不料，事隔一週，又轉往南方澳南天宮偷香油錢，選在香客絡繹不絕的白天作案，行徑囂張。

