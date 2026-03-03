桃園老婦想北上春遊卻迷途 警為迷航記劃下暖心結局

一心想來台北走春的老婦最後被家人帶回。（記者劉慶侯翻攝）

78歲老婦神情茫然的走進北市士林分局文林派出所，警方察覺出對方神智有些異常，得知對方來自桃園，也只記得「很想來台北走春」，警方透過最後資訊系統逐一比對，終於順利協助婦人家人順利將她帶回。

警方表示，士林分局文林派出所警員陳思靜、汪志益是日前擔負值班及備勤勤務時，見一名滿頭白髮的老婦步履躊躇地走進派出所求助。

員警見狀發現老婦無法清楚表達住家地址，僅透露獨自北上春遊但在街頭迷途。員警先行安撫焦躁不安的情緒，仔細詢問蛛絲馬跡，並透過警政資訊系統細心比對查詢，最終順利查明婦人身分，旋即聯繫桃園楊梅的兒子。

員警在等待對方家屬趕到期間，主動遞上熱茶與應景糕餅供其果腹，並在一旁親切陪伴、關懷寒暄，讓老婦原本忐忑的心情逐漸安定，充分感受到警方溫暖與貼心的照護。

家屬火速從楊梅趕赴派出所。見到母親安然無恙，激動表示發現母親走失時全家焦急萬分，若非警方及時伸援，後果恐不堪設想，幸遇熱心員警暖心協助，才未釀成憾事。為這起迷航記畫下最溫暖的句點。

警方提醒，隨著高齡人口增加，長者外出活動日益頻繁，建議家屬可為長者配戴聯絡資訊或相關輔助識別物品，以利於需要協助時能迅速聯繫家屬；民眾如遇疑似迷途長者，也可主動通報警方協助。

左起警員汪志益、警員陳思靜。（記者劉慶侯翻攝）

