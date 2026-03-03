基隆所長抹警車牌吮指開酸惹議 分局查霸凌與否

基隆忠二路派出所長徐紹文以手指抹車牌後吸吮手指對員警開酸引起議論。警方表示，將組成調查小組追查，視霸凌成立與否，再後續處置。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市忠二路派出所長徐紹文不滿員警未清洗警用機車，幫忙洗完後，以手指抹車牌後吸吮手指對員警開酸引起議論。警方表示，將組成調查小組追查，視霸凌成立與否，再後續處置。

至於徐紹文是否酒後失態，基隆市警察局第一分局長温基興今天受訪表示，徐紹文於2月25日深夜11時30分回到派出所，當時是勤餘狀態，從影片尚無法確認是否飲酒，將深入調查。

温基興指出，徐紹文為因應裝備檢查，要求同事清洗警用機車，認為同事不積極，在求好心切下，於2月23日及24日，自行清洗所內多輛警用機車，並於2月25日深夜11時30分勤餘返回派出所指導員警，示範他洗完車後的清潔度，但過程中，徐紹文動作不雅及語氣不佳，造成社會觀感不佳。

温基興說，昨天晚間8時得知網傳影片時，基隆市警察局長林信雄與他，利用前往忠二所致贈金融阻詐禮盒時，在所長室當場嚴詞斥責徐紹文，檢討不當之處，並對徐紹文的不當行為先行處分申誡，嚴令不得再犯。

至於是否涉及霸凌，温基興說，2月25日事件發生後，分局至今未收到忠二所員警提出反映或申訴，初步訪詢相關當事人，也未提出申訴，徐紹文已向當事人表達歉意，分局將組成調查小組，主動深入調查。

基隆市議會議長童子瑋利用議會休息空檔，下午帶著珍珠奶茶到忠二所慰勞員警，他受訪說，未來會嚴正要求警局落實主管教育訓練，希望能做到帶兵要帶心，並提供基層員警心理諮商，避免受到二度傷害，另嚴禁警局追查吹哨者。

童子瑋表示，希望員警值勤環境是安全、專業且有尊嚴，他會持續關心員警的工作狀況，盼主管能凝聚員警的向心力與士氣，讓員警上班時身心都能維持愉悅狀態，也希望警局能引以為鑑，不要讓類似事件再度發生。

此外，民進黨新北市議員黃淑君上午也特地準備珍珠奶茶，在民進黨基隆市議員鄭文婷陪同下，整箱帶到忠二所鼓勵員警，黃淑君說，這是板橋好喝的珍珠奶茶，微糖、微冰，希望能讓員警在生活上有點甜蜜。

流出的影片顯示，徐紹文在忠二所前騎樓，手指滑過警用車牌後放入口中吸吮，伸出後對鏡頭秀出手指說「乾淨的」，並對年輕員警說「學校沒有教，所以所長教」及「以後你會不會洗車」等語。

