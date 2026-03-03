台中建國市場驚天氣爆！16店舖遭殃 2樓天花板塌、2電梯毀損

台中市知名建國市場驚傳氣爆。（民眾提供）

台中市東區知名建國市場今（3）日下午驚傳氣爆，巨響震動整排街區，嚇壞民眾，有網友在社群直呼「整個都在震，超恐怖！」還有人痛批：「才隔一年，新光氣爆完換建國市場爆，到底要多少公安事件，盧市府才會正視？」

台中市消防局下午3時38分接獲通報，指建成路一帶發生氣爆，立即調派第七大隊與東英分隊等共5個單位、出動消防車13輛、47名消防人員趕赴現場搶救，消防人員抵達時已無明顯火勢與濃煙，經初步研判，疑桶裝液化石油氣鋼瓶外洩引發氣爆，隨即關閉洩漏鋼瓶並拉起封鎖線，逐一檢查周邊安全，防止二次意外。

事故造成70歲男性攤商及41歲男性民眾輕微擦挫傷，兩人意識清楚，為求慎重，皆由救護車預防性送往醫院檢查治療，幸均無生命危險；市府經濟發展局表示，初步了解疑為D區店舖筒裝瓦斯外洩所致，氣爆波及約16間店舖，並造成2樓部分空間天花板及兩部電梯受損，受影響街區將暫停營業配合後續處理，其餘市場場域明日仍照常營業，市府將持續掌握調查進度，並協助攤商儘速復原，維護市場安全與營運秩序。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純也透過臉書表示，建國市場發生桶裝瓦斯氣爆，第一時間本黨市議員江肇國、鄭功進以及陳雅惠，立即協調消防與經發單位，啟動火調鑑定與安全檢視，後續將儘速完成清理與修復作業，也會協助受影響攤商恢復營業，同時全面盤點市場瓦斯與公共安全管理，除受災區域外，建國市場明日正常營業。

現場一片狼籍。（民眾提供）

