為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中建國市場驚天氣爆！16店舖遭殃 2樓天花板塌、2電梯毀損

    2026/03/03 18:21 記者許國楨／台中報導
    台中市知名建國市場驚傳氣爆。（民眾提供）

    台中市知名建國市場驚傳氣爆。（民眾提供）

    台中市東區知名建國市場今（3）日下午驚傳氣爆，巨響震動整排街區，嚇壞民眾，有網友在社群直呼「整個都在震，超恐怖！」還有人痛批：「才隔一年，新光氣爆完換建國市場爆，到底要多少公安事件，盧市府才會正視？」

    台中市消防局下午3時38分接獲通報，指建成路一帶發生氣爆，立即調派第七大隊與東英分隊等共5個單位、出動消防車13輛、47名消防人員趕赴現場搶救，消防人員抵達時已無明顯火勢與濃煙，經初步研判，疑桶裝液化石油氣鋼瓶外洩引發氣爆，隨即關閉洩漏鋼瓶並拉起封鎖線，逐一檢查周邊安全，防止二次意外。

    事故造成70歲男性攤商及41歲男性民眾輕微擦挫傷，兩人意識清楚，為求慎重，皆由救護車預防性送往醫院檢查治療，幸均無生命危險；市府經濟發展局表示，初步了解疑為D區店舖筒裝瓦斯外洩所致，氣爆波及約16間店舖，並造成2樓部分空間天花板及兩部電梯受損，受影響街區將暫停營業配合後續處理，其餘市場場域明日仍照常營業，市府將持續掌握調查進度，並協助攤商儘速復原，維護市場安全與營運秩序。

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純也透過臉書表示，建國市場發生桶裝瓦斯氣爆，第一時間本黨市議員江肇國、鄭功進以及陳雅惠，立即協調消防與經發單位，啟動火調鑑定與安全檢視，後續將儘速完成清理與修復作業，也會協助受影響攤商恢復營業，同時全面盤點市場瓦斯與公共安全管理，除受災區域外，建國市場明日正常營業。

    現場一片狼籍。（民眾提供）

    現場一片狼籍。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播