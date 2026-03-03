「示範帶」風波列被告首開庭 黃國昌自爆：賴勁麟也告我妨害名譽

民眾黨黨主席、前立委黃國昌今到台北地檢署出庭應訊。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席、前立委黃國昌，去年6月在立法院質詢法務部長鄭銘謙時，當場播放疑似檢察官偵訊「京華城案」的錄音檔，隨後改稱只是「示範帶」，引發爭議，被批是造假的「腳尾飯」翻版，被告發涉偽造文書，台北地檢署今以被告身分傳喚黃國昌，庭訊後黃受訪自爆，除了示範帶案，檢察官也一併訊問民進黨前立委賴勁麟控告他的妨害名譽案，黃批評民進黨濫行提告「非常可恥」，強調他會對自己說過的每一句話負責。

黃國昌說，「示範帶」一事他無法理解偽造什麼文書，檢察官既問刑法偽造公文書罪，也問了偽造私文書罪，但這2種罪是互斥的概念，要件是沒有製作權的人僭稱有製作權製作文書，他反問，他何時僭稱哪一位公務員去製作公文書或私文書？黃認為這件告發案是典型的亂槍打鳥、羅織入罪，「告發人不只不懂法律，連基本識字能力都有問題」，強調他不會因濫訴而退縮和讓步。

黃國昌並說，今天應訊除了「示範帶」案，還有一件妨害名譽案，他事先有請助理聯絡北檢書記官詢問是哪件事，但書記官回稱偵查不公開，不便透露；黃認為檢方把他列為被告傳喚，事先卻不讓他知道是什麼事，要等出庭才知道，他覺得莫名其妙。

黃國昌說，他今天開庭時，才知道是2023年12月他在柯文哲總統競選總部召開「民進黨綠能貪腐集團」記者會上，討伐綠能貪腐集團，被賴勁麟控告妨害名譽。他告訴檢察官，這場記者會全程網路直播，影片至今在影音平台Youtube上仍找得到，他為他自己說過的每一句話負責，也批賴勁麟濫行提告「非常可恥」，浪費大家的勞力、時間和費用，進行毫無意義的妨害名譽追訴，民進黨面對問題時不是反省檢討，而是利用司法追殺質疑者。

