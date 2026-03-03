為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「夾心餅乾」驚悚片！台中休旅車遭2公車夾擊 夫妻驚嚇逃劫送醫

    2026/03/03 17:30 記者許國楨／台中報導
    休旅車慘遭兩輛公車夾擊。（民眾提供）

    台中大里區今（3）日下午發生驚險連環撞事故！一輛休旅車在路口停等紅燈時，竟遭前後兩輛公車夾擊，車頭車尾嚴重凹陷、鈑金扭曲變形，宛如被壓扁的「夾心餅乾」，車內夫妻檔飽受驚嚇，所幸意識清楚送醫治療，沒有生命危險。

    事故發生在今天下午13時55分，地點在大里區中興路二段520號前，60歲甘姓男子駕駛公車，沿中興路二段往大明路方向行駛，行經事發路口時，疑未注意車前狀況，不慎追撞前方停等紅燈的休旅車，猛烈撞擊力道讓休旅車再往前推擠公車，形成前後夾擊的驚悚場面。

    遭撞的休旅車由62歲楊姓男子駕駛，腳部受傷；56歲阮姓妻子胸部挫傷，兩人意識清楚，隨即送往仁愛醫院治療。所幸兩輛公車駕駛及乘客皆未受傷，警方也確認三名駕駛均無酒駕情事，詳細肇事原因將由交通警察大隊進一步分析研判。

    事故現場畫面曝光後引發網友熱議，有人說「公車時刻表傳說是真的，要嘛不準時，要嘛一次來三台」，也有人直呼夫妻倆「命大」，甚至感嘆若發生在高速公路，恐怕後果不堪設想。

    休旅車車身前後潰縮變形。（擷自「爆料公社」）

