台商被控收紅錢招待遊中助選 里長被關21天判無罪求償 法官判賠8.4萬

台商被控落地招待台灣里長助選，遭羈押禁見21天，一、二審被判無罪，聲請刑事補償獲賠8萬4千元。（資料照，記者顏宏駿攝）

2023年總統大選前夕，彰化縣和美地區一里長組成旅遊團赴中國旅遊，疑似接受落地招待，檢方展開調查，認為鄭姓台商涉接受中共官方資助，觸犯反滲透法及選罷法遭羈押禁見21天。鄭一、二審皆獲判無罪，向法院聲請刑事補償。法官審理後認為，檢方提起公訴並無不當，由於證據不足以證明鄭有罪，既經判決無罪，確實因羈押受有損失，裁定准予補償8萬4千元，以每日4千元折算。

該案發生於2023年11月總統大選前，鄭姓台商在中國經營房地產，被檢舉接受對岸一名「統戰辦黃主任」指示及資助，招待和美鎮某里長及眷屬共18人，組團前往東莞旅遊，全程食宿費用約36萬元均由鄭買單。旅遊期間鄭不僅在遊覽車上公開替國民黨總統候選人侯友宜拉票，還安排與東莞市黃江鎮副鎮長等對岸官方人員聚餐，涉嫌違反反滲透法及總統副總統選舉罷免法。

檢方認定鄭犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，2024年1月18日收押禁見，直到2月7日才以10萬元交保獲釋，總共被關了21天。案件起訴後，彰化地院審理出現大逆轉。合議庭認為，雖然出遊時機敏感，但多名團員證詞前後不一，無法證明鄭男確實接受對岸指示，也無法證明招待旅遊與投票行為之間有對價關係，因此一審、二審判決鄭姓台商無罪。

鄭認為自己平白無故被關了21天，身體自由受到嚴重侵害，依據刑事補償法向法院聲請補償，請求以每日5千元計算，共計10萬5千元。他強調自己年事已高，且有病史，羈押期間又遭禁止接見通信，對身心健康造成極大影響。

法官審理後認為，檢察官偵查之初，難以直接斷定本案並無大陸地區統戰官員介入其中，本院亦根據證據，綜合其他證人之指證而為羈押之裁定，且檢察官於合理的時間內，盡力釐清案情後提起公訴，並無明顯之違法或不當。但鄭既然最終獲判無罪確定，確實因羈押人身自由受到限制，依法可以請求補償。考量年齡、健康狀況、家庭經濟，以及羈押期間長達21天等因素，裁定以每日4千元折算，總計補償8萬4千元。

