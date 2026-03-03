竹市某國中疑爆霸凌事件 學校：已啟動調查機制

新竹市某國中疑爆校園霸凌事件，學校表示，已啟動調查機制請雙方家長到校處理。（擷取自網路影片）

新竹市有網友在網路社群Threads發文稱竹市某國中疑似發生國中女生霸凌同學情形，除對同學大小聲咆哮，還要求對方鞠躬道歉，過程被一旁同學側錄後PO上網路。學校獲悉此事後，已依規進行校安通報，稱行為人及被行為人因平時有口角爭執，已請雙方家長到校處理，該影片已向iwin申請影片下架，學校會介入了解與輔導，對霸凌事件零容忍。

影片中有2名女生，其中1名個頭較嬌小的女生手插外套口袋，大聲對另1名身型較高大的女生說「你就講啊，就鞠躬啊」，接著就看到身型較高大的女生向其彎腰鞠躬道歉2次，影片經網傳後，引發討論。有民代也在網路留言表達將請教育處了解，但也不認同同學間有此口角衝突，要求教育處了解及進行相關輔導。

該校表示，學校已依規通報，同時對兩造學生進行追蹤與輔導。市府教育處表示，已得知此事，並請學校全面檢討校園安全管理與通報機制，強化預警與即時處理流程。同時加強友善校園及網路素養宣導，確保學生權益。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

