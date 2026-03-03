為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    越籍失聯移工載8同鄉撞死人肇逃 全數落網

    2026/03/03 16:42 記者張協昇／南投報導
    越南籍阮姓失聯移工駕車撞死人肇逃，警方查獲阮嫌及同車8名失聯移工。（圖由警方提供）

    越南籍阮姓失聯移工駕車撞死人肇逃，警方查獲阮嫌及同車8名失聯移工。（圖由警方提供）

    26歲越南籍阮姓逃逸失聯移工，去年12月駕車載8名同國籍失聯移工行經南投市彰南路，涉嫌闖紅燈撞死1名騎機車胡姓男子逃逸，警方經多日追查，日前在台中市神岡區逮捕阮嫌等9人，逃逸3年多的阮嫌已遭羈押，警方初步調查阮嫌等人均在南投等山區非法打工，仍會同移民署南投專勤隊深入追查有無涉及其他刑案。

    警方調查，南投市彰南路去年12月27日下午近3時發生1起致人於死肇逃案件，60歲胡姓男子騎機車遭1輛闖紅燈白色廂型車撞及，該廂型車肇事後隨即逃逸，胡男送醫不治。

    南投警分局案發後調閱路口監視器抽絲剝繭追查，查出該廂型車車主是1名越南籍男子，當天是由26歲越南籍阮姓逃逸失聯移工駕車，搭載同國籍的8名失聯移工行經彰南路肇事逃逸，警方蒐證齊全後，上月24日在台中市神岡區逮捕阮嫌及查獲同車8名失聯移工，警方訊後依肇事逃逸罪嫌將阮嫌移送南投地檢署偵辦，經檢察官向法院聲請羈押，阮嫌已遭法院裁定羈押。

    警方表示，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，呼籲民眾行車遵守交通規則，萬一發生交通事故應依規定報警處置，切莫肇逃。

    越南籍阮姓失聯移工，駕駛白色廂型車在南投市彰南路撞死人逃逸，被路口監視器拍下。（圖由警方提供）

    越南籍阮姓失聯移工，駕駛白色廂型車在南投市彰南路撞死人逃逸，被路口監視器拍下。（圖由警方提供）

    熱門推播