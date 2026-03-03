為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    色色女直播主遭鎖定！付費狂粉傳訊、截圖騷擾1年半 法院認定跟騷判2月

    2026/03/03 16:23 記者許國楨／台中報導
    台中地院判男粉絲有期徒刑2月，可易科罰金。（資料照）

    台中一名成人付費女直播主，原以為粉絲支持是收入來源，沒想到竟成為長達一年半的夢魘！一名男粉絲緊盯其社群動態，不斷傳訊、截圖直播畫面，甚至在遭封鎖後改用不同帳號持續聯繫，讓女子心生畏懼，案經檢方偵結起訴，台中地院近日審理後，認定構成跟蹤騷擾罪，判處有期徒刑2月，可易科罰金。

    經查，A男自2023年12月起追蹤女直播主B女的Instagram帳號，之後長時間不定期傳送訊息，內容包含「我不想再做更過分的事」、「我也不想再傷害你」、「我不會把你色情直播片段當成貼文發」等語，雖然字面上看似退讓，但在反覆出現、且搭配截圖畫面下，已對B女形成心理壓力。

    B女不堪其擾，陸續封鎖帳號，未料A男又另開新帳號持續傳訊，她認為對方行為帶有威嚇意味，加上直播屬付費會員制，並非完全公開活動，擔憂影像遭外流，生活作息與社交活動皆受影響，最終決定提告強制、恐嚇、妨害秘密及違反個資法。

    檢方認為，A男訊息內容尚未達刑法恐嚇程度，且直播雖需付費才能觀看，但屬設定條件下的公開傳播，難認妨害秘密，最終僅依《跟蹤騷擾防制法》提起公訴。

    法院審酌，A男長期、反覆以文字訊息騷擾，縱使未直接揚言散布影像，仍足以使被害人產生畏怖，已符合「反覆或持續跟蹤騷擾」構成要件，且A男否認犯行，未與被害人調解或取得諒解，犯後態度難認良好，綜合考量情節與影響程度，依法判處有期徒刑2月，得易科罰金，全案仍可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

