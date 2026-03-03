基隆第一所所長「指導」洗車言詞惹議 童子瑋籲安排基層心理諮商、嚴禁追查吹哨者

基隆市議長童子瑋到忠二路派出所發送珍珠奶茶，力挺基層。（記者吳昇儒攝）

基隆市業務量繁重、被「戲稱」基隆第一所的忠二路派出所現任所長徐紹文近日「指導」同仁洗車時，因言語不當，還被派成影片外傳，引發熱議，基隆市警察局也先對其祭出申誡處分。 基隆市議長童子瑋於今日議會結束後，帶著珍珠奶茶到派出所慰勞基層同仁，並呼籲警局須安排警員進行心理諮商、嚴禁追查吹哨者，避免二次傷害。

童子瑋受訪時表示，影片外流之後，引發社會熱議，第一時間就聯繫警察局長，嚴正要求落實主官、管幹部教育訓練，帶兵要帶心，須做好相關的行政規範。另也要求警察局，要讓基層警員接受心理諮商，避免二次傷害，也再次要求警察局嚴禁追查吹哨者。

童子瑋說，忠二路派出所是基隆最繁重的派出所，每1百通報案電話，就有70通需要該所協助，所以要求提供該所警員安全的執勤環境、專業且有尊嚴，未來會持續關心警察局的相關狀況。已積極警察勤務加給，希望給同仁鼓勵，避免跟直轄市的落差過大。

基隆市警察局表示，針對所長示範動作不雅且過程態度欠佳部分，已先對所長祭出申誡處分；其行為是否涉及霸凌，也會訪談基層同仁，調查釐清。

該分局資深警官也緩頰表示，該名所長確實言詞有不當的情形，該懲處就懲處，該罰就罰，但也不能完全否定其在所內領導的貢獻。據統計，上個月該所光是刑事案件就破獲20起，這一週也完成5件阻詐，績效可能比某些地方整個分局還要好，相對地壓力也會比較大。倘若說因管教缺失，就拔官完全否定其貢獻，這樣誰還敢擔任該所所長。

