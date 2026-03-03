為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    婦產科醫藏2TB兒少性影像全認罪 法官裁定續押禁見

    2026/03/03 16:11 記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導
    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    台南市警局先前偵辦兒少性影像案，意外揪出群組成員包含羅姓婦產科醫師。新北地檢署上週偵結，依無正當理由持有及散布兒少性影像等罪將其起訴，並建請從重量刑。案經移審，新北地方法院認為，羅男雖坦承部分犯行，但否認散布猥褻影片，犯罪嫌疑仍重大且有湮滅證據、勾串證人之虞，因此裁定羈押禁見。

    警方查獲羅姓醫師涉嫌犯罪後，報請新北地檢署婦幼保護專組鄭心慈檢察官指揮偵辦，去年11月6日搜索羅男服務診所的值班室，在其個人電腦主機及隨身碟中，赫然發現大量兒少性影像，合計高達近2TB。

    檢警調查，羅姓醫師自2016年起取得大量兒少性影像，甚至存有多位少女、女童陰部照片。2020年間，他加入多個以「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」為名的群組，並涉嫌將組內成員傳送的兒少性影像上傳至群組記事本，供成員閱覽，藉此散布相關影片。至於搜出影像中疑似有看診時拍攝的畫面，目前尚無法確認是否為羅男親自偷拍。

    檢方訊後認定羅男涉犯重罪且有勾串、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

    法院審理後認為，雖羅男坦承部分犯行，但針對散布兒少猥褻影片部分仍予以否認，然根據卷附資料及扣案證物，足以認定其犯下修正前後「兒童及少年性剝削防制條例」等罪嫌疑重大，考量羅男仍有湮滅證據、勾串證人之虞，認有羈押必要，裁定續予羈押並禁止接見通信。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

