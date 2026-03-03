為重回年少的感動 男子購遊戲幣險遭詐

孫姓玩家購為「RO仙境傳說」的夢想裝備，誤信臉書八折代儲，領了1萬餘元到超商想儲值，經三分局員警及時勸阻，成功守住積蓄。（民眾提供）

孫姓玩家看到臉書低價「Ro仙境傳說」代儲廣告，可以用8折優惠購入遊戲幣，想起夢想中的裝備，衝動領了1萬多元要付款，所幸經警三分局警員耐心說明詐騙手法，孫男決定放棄購買。

韓國遊戲Ro仙境傳說2002年正進入市場，廣告「重回最初的感動」成為經典標語，去年這股浪潮隨手機版席捲全台，鎖定昔日少年如今已是步入中年、具備高度消費力的壯年大叔，孫男也是為了重溫感動再度成為玩家。

上個月孫男在臉書的遊戲社團看到不知名的帳號廣告，對方標榜低價代儲的訊息，聲稱只要到超商買點數卡，就能以八折優惠獲得RO遊戲幣，還強調不會被鎖屏、封號，其他玩家都推薦。

孫男誤以為找到省錢捷徑加入帳號，但是歹徒昨日下午誘導他去超商買點數卡，操作機器列印代碼儲值買其他的遊戲點數，孫男覺得不合理，突然想到很多詐騙的新聞都是騙點數，轉而至三分局安中派出所諮詢，所長沈昱騰及員警立即指出這是代儲詐騙陷阱並詳細分析案例，孫男及時保住的積蓄。

