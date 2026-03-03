為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    為重回年少的感動 男子購遊戲幣險遭詐

    2026/03/03 15:20 記者王捷／台南報導
    孫姓玩家購為「RO仙境傳說」的夢想裝備，誤信臉書八折代儲，領了1萬餘元到超商想儲值，經三分局員警及時勸阻，成功守住積蓄。（民眾提供）

    孫姓玩家購為「RO仙境傳說」的夢想裝備，誤信臉書八折代儲，領了1萬餘元到超商想儲值，經三分局員警及時勸阻，成功守住積蓄。（民眾提供）

    孫姓玩家看到臉書低價「Ro仙境傳說」代儲廣告，可以用8折優惠購入遊戲幣，想起夢想中的裝備，衝動領了1萬多元要付款，所幸經警三分局警員耐心說明詐騙手法，孫男決定放棄購買。

    韓國遊戲Ro仙境傳說2002年正進入市場，廣告「重回最初的感動」成為經典標語，去年這股浪潮隨手機版席捲全台，鎖定昔日少年如今已是步入中年、具備高度消費力的壯年大叔，孫男也是為了重溫感動再度成為玩家。

    上個月孫男在臉書的遊戲社團看到不知名的帳號廣告，對方標榜低價代儲的訊息，聲稱只要到超商買點數卡，就能以八折優惠獲得RO遊戲幣，還強調不會被鎖屏、封號，其他玩家都推薦。

    孫男誤以為找到省錢捷徑加入帳號，但是歹徒昨日下午誘導他去超商買點數卡，操作機器列印代碼儲值買其他的遊戲點數，孫男覺得不合理，突然想到很多詐騙的新聞都是騙點數，轉而至三分局安中派出所諮詢，所長沈昱騰及員警立即指出這是代儲詐騙陷阱並詳細分析案例，孫男及時保住的積蓄。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播