高二監典獄長遭退休管理員持折疊鋸恐嚇 冷靜報警

高雄二監典獄長遭退休管理員持摺疊鋸恐嚇，向仁武分局報案。（記者洪臣宏攝）

高雄第二監獄典獄長陳憲章傳出遭人持折疊鋸恐嚇，還被拉扯衣領，嫌犯竟是從該監退休的王姓管理員，陳當即向高雄市仁武分局報案，警方通知王男到案，全案依恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦。

該案發生在2月27日，陳憲章於上午8時在大樹區遇到前王姓管理員，他表示，對方情緒激動，以不雅言語辱罵，並從機車置物箱取出折疊鋸並揮舞示威，後來又拉扯胸前衣領，不過陳沒有反嗆，且態度冷靜，反倒是王的叫囂聲引來附近農民圍觀。衝突沒有繼續擴大，王悻悻然離去，陳憲章也立即到大樹分駐所提告王男恐嚇及公然侮辱。

外界揣測這起糾紛是否與過去勤務處分、提前退休等有關，陳憲章說，王員過往值勤處分大多發生在他到任之前，相關處分為幹部簽請、經考績委員會議定，並已予以從輕處理；至於本案動機與細節，仍待警方與檢方依法釐清。

仁武警分局表示，報案人陳男27日上午10時報案，稱於當日8時許遭前部屬王男恐嚇及公然侮辱，研判王男先前任職期間遭處分後離職而心生不滿，遂向被害人陳男嗆聲。陳男針對自身心生畏懼提出恐嚇告訴，警方依規定受理在案。立即於翌（28）日通知王男到案製作筆錄，全案依恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦。

