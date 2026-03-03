為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    IP露餡！找同業陪標被抓包 工程公司老闆寫悔過書獲緩起訴

    2026/03/03 13:47 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地檢署近日偵結，認為兩人已坦承犯行，寫下悔過書，故予以緩起訴1年處分。（記者吳昇儒攝）

    開設工程公司的蔡姓老闆為取得台灣電力公司基隆區營業處2023年辦理工程車輛保養勞務採購案，找來陳姓同業陪標，卻因兩家公司請領電子標單的IP位置相同露餡。基隆市調查站認定蔡、陳二人違反政府採購法，將其移送法辦。基隆地檢署近日偵結，認為兩人已坦承犯行，寫下悔過書，故予以緩起訴1年處分。

    檢調查出，蔡姓工程公司老闆為了取得台灣電力股份有限公司基隆區營業處於2023年12月間辦理「113年度昇空車、吊臂車及堆高機定期保養檢查」勞務採購案，找來沒有興趣投標的陳姓同業幫忙，利用其公司的名義幫忙陪標，以利達到招標的公司數。

    但兩家公司將資料送到審核人員手中時，卻被發現兩家均未依規定檢附公司登記證明文件、納稅證明及切結書，且有電子領標紀錄及使用網路IP相同等重大異常規連情形，開標當天直接宣布廢標，幸未發生開標不正確結果。

    基隆市調查站獲報後，展開調查，認定蔡姓老闆涉犯違反政府採購法，依法將他移送基隆地檢署偵辦。

    蔡姓老闆應訊時，坦承為了拿到該採購案，與同業協商，借名陪標，由公司做好相關資料後，在給同業蓋上公司章。

    檢察官偵訊後認為，蔡、陳二人已違反政府採購法中的以詐術使開標發生不正確結果未遂罪，考量兩人犯後態度且已當庭書立悔過書，予以緩刑1年，並於緩起訴處分確定3個月內，各向公庫支付1萬元。

