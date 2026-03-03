「華爾街女神」陳莉婷之母胡青青 偽造小姑8.8億本票二審改判5年

股市名媛陳莉婷和母親胡青青。（資料照）

有「華爾街女神」封號的股市名媛陳莉婷，其母胡青青被控持偽造印章，假冒3名小姑名義簽立5張面額共逾8.8億元的本票，向法院聲請強制執行，其中4件獲法院裁准，檢方接獲告發偵查起訴，一審台北地院依5件偽造有價證券罪，將胡青青合併判處6年有期徒刑；胡上訴二審，高等法院今仍認定她構成5罪，但將其中1件由5年改判4年徒刑，另4件維持原判，5罪合併應執行刑也由6年改判為5年。可上訴。

胡青青、陳莉婷母女還曾為了爭家產，持榔頭伏擊陳姓小姑的頭部，高院二審去年2月依家暴殺人未遂罪判母女各8年徒刑，最高法院今年9月撤銷發回高院更審，高院更一審審理中。

判決指出，胡青青明知3名小姑（亡夫的妹妹）並未與宏照科技公司及相關股東之間有任何金錢往來，也沒有債權、債務關係，卻未經3人同意或授權，先偽刻3女的印章後，再偽簽立5張面額各4900萬至5億8900萬元本票，票面金額共8億8280萬元，其中1張面額高達5億8900萬元。

胡青青再以宏照公司名義，於2022年8月至10月間，提出5次民事聲請狀，附上她偽造的本票，向台北地院聲請強制執行，其中4張使不知情的承辦司法事務官形式審查後誤認為真，裁准強制執行，小姑們陸續收到裁定書後感到納悶，向法院提出抗告，並提出本票債權不存在之訴，經判決確認小姑勝訴，胡女才詐財未遂。

3名小姑向北檢提出刑事告發，北檢偵辦後認定胡青青以偽造的印章偽簽本票，致法院誤認而做出錯誤裁定，認定她有偽造犯意，2024年6月起訴胡青青。

北院審理時，已另案入監服刑的胡青青，承認偽造本票，但與被害人未達成和解，法官認為她的犯行造成3名小姑無端經歷提抗告、聲請停止強制執行、確認債權訴訟等法律程序，額外花費本無須開銷的律師費、高額訴訟費、程序費用等，莫名付出訴訟的勞力、時間與經費，因此5罪各量處3年半至5年刑，合併應執行6年有期徒刑。

胡青青上訴主張她已認罪，請求再輕判。高院審理後仍認定胡青青5次犯行明確，但其中一張偽造5.89億元的本票被一審判刑5年，不過雖票面金額雖高，但胡在後續抗告、訴訟救濟過程中並未繼續虛捏不實，最終強制執行也未成功而未獲利，所生的危害和其他4件沒有明顯差異，因此由5年改判4年，其餘4件維持原判，5罪合併應執行刑也由6年改判為5年。全案仍可上訴。

