失智婦「忘記」枕邊人模樣 把丈夫當陌生人大罵跟蹤騷擾

七旬廖姓老翁跟潘姓老婦結婚超過50年，潘近來罹患失智症且病情加劇，廖相當擔憂。潘日前獨自外出被廖發現，廖擔心愛妻發生意外，一路尾隨，想找機會帶她回家；沒想到潘「忘記」枕邊人是誰，誤以為自己遭人跟蹤騷擾，氣得在一家超商內與「丈夫」吵架。店員擔心發生意外報警，警方確認兩人是夫妻後，最後通知其他家屬前來將人帶回，廖結縭老伴不離不棄的精神也令員警感佩。

北市警大同分局警員葉育佐、簡志臣日前巡邏期間，接獲大同區一家超商店員報案，店員聲稱店內有人發生爭吵，需要警方到場協助。員警到場後，一名老婦人怒氣沖沖向另外一名老翁叫罵，老婦人還罵對方不懷好意，想把她拐走。

員警當時見到兩人都已白髮蒼蒼，爭吵起因不像是爭風吃醋，員警於是耐心詢問，這才發現有隱情。

原來77歲廖姓老翁與70歲潘姓老婦結婚超過50年，兩人感情恩愛，平時同住在台北市龍江路；潘近年來罹患失智症，而且症狀日益嚴重，廖費盡心思照料。日前潘疑似失智症發作，獨自一人溜出家門；廖發現妻子出門，他知道妻子發病時恐認不得自己，若強行帶回家會發生衝突，只好一路默默尾隨。

當廖姓老翁尾隨潘姓妻子走到大同區一家超商時，廖觀察出潘已迷路，若再盲目亂走恐生危害，於是上前想將妻子帶回家。沒想到潘依然不認得「枕邊人」模樣，誤以為對方是陌生人想將自己拐走，當場向對方大吵大罵。

員警得知原委，為求慎重進一步查詢，確認兩人確實是夫妻關係；無奈當時潘女情緒依然激動且持續不認得廖，警方只好分別將兩人帶回派出所，同時連繫其他家人前來把人帶回。

家屬事後趕到派出所後，幸虧後來潘女症狀緩解，依稀認出家人，這才同意要跟家人回去。家屬擔心日後會再度發生走失情形，在警方建議下，同意申請指紋建檔，以防她日後走失時找不到回家的路。

大同分局表示，本市失智者、身心障礙者、疑似患有精神疾病者、易走失者或有需求者，可由本人、家屬或監護人向警察局鑑識中心或各分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，多一份檔案、多一份安心，以利幫助迷途者，能即時身份辨識，協助平安返家，減少家人擔憂。

