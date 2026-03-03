為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    小四生放學玩「鬼抓人」 撞斷同學門牙害爸媽賠錢

    2026/03/03 12:38 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄4名小四男童放學玩「鬼抓人」，其中一名同學被撞斷牙，雙方家長鬧上法院。示意圖（資料照）

    沈姓和鄭姓小四生放學和兩名同學在學校玩「鬼抓人」遊戲，沈、鄭為了躲避「鬼同學」，不小心撞在一起，沈童被撞斷門牙疼得哇哇大哭，爸媽心疼提告究責，法官認為雙方各自要負一半責任，判鄭童和他爸媽要賠4萬多元。

    判決指出，去年3月18日下午4點，沈、鄭和班上2名同學放學後，相約留在學校玩「鬼抓人」遊戲，沈、鄭扮「人」，另兩名同學扮「鬼」，沈、鄭兩人躲在洞穴型遊樂設施時，為了躲避「鬼同學」追逐，沈從洞穴離開時不小心被鄭的膝蓋撞擊，下顎門牙當場斷裂。

    沈童痛得哇哇大哭，回家後，爸媽趕緊帶他去牙醫診所治療，得知牙斷得很深無法修補，得花12萬元植牙，爸媽不滿與鄭童家長協商，但雙方對理賠金額沒有共識鬧上法院。

    高雄地方法院簡易庭審理時，鄭童爸媽認為，小孩子一起玩難免會有碰撞，不能在責任全怪在他們身上；法官勘驗現場監視器畫面後，認為雙方都應各負一半責任，依鄭童受損情況，認為沈童和爸媽要賠8萬元精神慰撫金和醫藥費，扣掉一半責任額，判他們應賠4萬餘元，可上訴。

    熱門推播