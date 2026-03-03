採蚵車成性騷現場！ 男子趁車子蹦跳晃動摸鄰坐女童胸部下場曝光

採蚵車蹦蹦、跳跳，男子趁機摸隔坐女童胸部。（資料照，示意圖）

彰化縣何男搭乘採蚵車時，涉嫌以手指觸摸坐在他旁邊的女童胸部，過程全被女童媽媽用手機錄下，提告性騷，該案審理時，何男說，採蚵車行進時車輛顛簸、跳動，他看女童滑下去，就扶住對方，結果被解讀成「性騷」，非常冤枉，但其說詞不為法官採信，依成年人故意對兒童犯性騷擾罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，該案發生於前年5月27日傍晚5點左右，被告坐採蚵車到潮間帶，女童坐在其旁邊，同車還有女童的哥哥、阿公、阿嬤，女童的媽媽坐在同一車的對面，媽媽拿出手機拍攝家人，驚見何男竟趁車輛行進間，以右手手指觸摸女兒的胸部。

何男坦承有碰觸到女童，但矢口否認性騷擾犯行，他辯稱「當時車輛顛簸，我看到她滑下去，就扶著她的手，沒有故意要碰她胸部。」法官當庭勘驗手機錄影畫面，發現他原將右手肘靠在欄杆上，手臂朝向自己身體，但他隨後將手臂往外伸展，低頭看向自己手掌，將手指觸碰其胸部，導致她衣服有皺折現象。女童當下察覺有異，看向男子的手，他這才將手掌移開。

法官審酌認為，車輛行進過程雖有顛簸晃動，但被告此種舉止，根本無法協助女童穩定身體。若是一般人誤觸他人胸部，正常反應應是立刻驚覺並快速將手伸回，但何男觸碰後竟繼續以手指滑動，顯見並非誤觸，而是故意為之。

法院審理時，男子始終否認犯行，雖表示有調解意願，但女童家人無意願，雙方未能達成和解，判處有期徒刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

