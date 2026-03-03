為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    移工不再霧煞煞！反詐直播觸及4.1萬人 台中外事女巡官創菲辦紀錄

    2026/03/03 14:19 記者許國楨／台中報導
    田佩玉（左）去年11月受邀前往馬尼拉經濟文化辦事處台中分處，擔任「交通安全與反詐騙預防」直播講師。（警方提供）

    田佩玉（左）去年11月受邀前往馬尼拉經濟文化辦事處台中分處，擔任「交通安全與反詐騙預防」直播講師。（警方提供）

    台中市第一分局外事女巡官田佩玉，去年11月受邀前往馬尼拉經濟文化辦事處台中分處，擔任「交通安全與反詐騙預防」直播講師，不僅打破語言與距離限制，更創下菲辦歷年直播最高紀錄，觸及人數高達4萬1800人次，訊息同步傳遞至全球各地工作的菲籍勞工，近日該處專程拜訪一分局，宣讀並致贈感謝狀。

    田佩玉當天以第一線實務經驗，搭配法規說明，深入淺出解析常見交通違規樣態與罰則，並結合案例拆解詐騙集團慣用話術，提醒移工切勿因一時疏忽或語言落差，淪為車手或共犯，她強調，「不清楚規定不可怕，不問才危險」，鼓勵移工多查證、多詢問，保護自身權益。

    第一分局指出，部分移工對台灣交通標誌與法令不熟悉，曾發生騎乘機車誤上快速道路的案例，近年詐騙案件頻傳，也有不法集團鎖定語言能力較弱者，誘騙成為提款車手或帳戶人頭，透過直播宣導，等於提前為移工社群築起一道防線。

    近日菲辦領事事務員馬可羅代表分處長朱靖雅，專程拜會第一分局，宣讀並致贈感謝狀，肯定警方主動走出機關，把安全資訊送進移工社群，馬可羅表示，在台菲籍移工人數眾多，但對當地法規掌握有限，警方透過專業宣導與即時互動，有效降低誤觸法網與遭詐風險，意義重大。

    第一分局表示，未來將持續與駐台單位合作，將交通安全與反詐騙觀念推廣至更多外籍移工、僑生與外籍教師族群，讓「守法」與「防詐」成為在台生活的日常習慣，把安心真正帶進每個努力打拚的身影。

    菲辦領事事務員馬可羅（右一）近日拜會第一分局，宣讀並致贈感謝狀。（警方提供）

    菲辦領事事務員馬可羅（右一）近日拜會第一分局，宣讀並致贈感謝狀。（警方提供）

